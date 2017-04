18 kwietnia rusza druga edycja budżetu obywatelskiego w Białej Podlaskiej

Do podziału będzie podobnie jak dotychczas 1 mln zł. Każdy z siedmiu miejskich obszarów dostanie tzw. kwotę bazową 50 tys. zł. Reszta czyli 650 tys. zł zostanie rozłożona proporcjonalnie do liczby mieszkańców danego terenu. Propozycje do budżetu mieszkańcy będą mogli zgłaszać od 18 kwietnia do 19 maja. Zgłaszający musi mieć skończone 16 lat.

– Propozycje składamy na specjalnym formularzu, który dostarczamy w formie pisemnej do Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Łaziennej 3. Pomysł musi być poparty przez 30 mieszkańców, a w przypadku gdy realizacja propozycji zaplanowana jest na obszarze placówki oświatowej lub jednostki organizacyjnej podległej miastu, dyrektor lub zarządca musi wyrazić zgodę na realizację propozycji – zaznacza Michał Trantau, rzecznik prezydenta.

Specjalny formularz dostępny jest na stronie internetowej dedykowanej budżetowi obywatelskiemu: www.bo.bialapodlaska.pl

Następnie urzędnicy dokonają oceny formalnej i analizy techniczno-finansowej zgłoszonych projektów i wytypuję listę najlepszych, które poddane będą głosowaniu. A te potrwa od 28 sierpnia do 14 września. – Zmieniliśmy trochę regulamin, dopracowaliśmy go na podstawie ubiegłorocznego doświadczenia – przyznaje Magdalena Mikołajczak z bialskiego Centrum Przedsiębiorczości. Można się z nim zapoznać również na stronie internetowej.

W pierwszej edycji na zwycięskie projekty budżetu obywatelskiego zagłosowało blisko 11 tys. bialczan. Najwięcej bo 1446 głosów zdobył plac zabaw i fitness przy ul. Kruczej i ul. Wyzwolenia. Poza tym zrealizowane są: plac zabaw przy ul. Kopernika 7, „Janowska Arena” czyli boisko wielofunkcyjne przy ul. Janowskiej 80 i 82, remont chodnika wzdłuż ul. Spółdzielczej, uporządkowanie placu pod tereny rodzinnego wypoczynku przy ul. Zagrodowej 34, budowa parkingu przy Orliku na terenie ZSO 2, „Witoroska - Moja Ulica-Moje Miasto” czyli chodnik po lewej stronie ul. Witoroskiej od skrzyżowania z ul. Łomaską do ul. Zielonej.