18-latek buduje rakiety sondażowe. "Od dzieciństwa mnie to kręciło"

- Od dzieciństwo to mnie kręciło. Najpierw pirotechnika, a w gimnazjum obejrzałem na jednej z lekcji film o podboju kosmosu i następnego dnia złożyłem prosty model rakiety. I tak pasja rozwijała się z roku na rok - opowiada Piotr Kruglej.

Bariera dźwięku

Teraz 18-latek buduje już rakiety sondażowe służące do badań zjawisk panujących w niskich oraz wysokich partiach atmosfery. Młody naukowiec chwali się, że stworzył jedyną taką w województwie lubelskim rakietę zdolną przekroczyć barierę dźwięku.

- Żadna uczelnia ani podmiot prywatny z Lubelszczyzny nigdy nie prowadził eksperymentów w atmosferze przy pomocy rakiet - zauważa Piotr Kruglej. - Współpracuję z Polskim Towarzystwem Rakietowym. Od jego członków dowiedziałem się wielu rzeczy przydatnych przy budowie rakiet. Poza tym towarzystwo ma szereg umów z Wojskiem Polskim. Dzięki temu mogłem testować swoje rakiety np. na poligonie w Drawsku Pomorskim - przyznaje 18-latek.

- Piotr Kruglej wyznaczył sobie ambitne cele i konsekwentnie dąży do ich realizacji. Wspieramy go zarówno merytorycznie jak i materialnie, ponieważ wpisuje się to w cele statutowe naszego stowarzyszenia - mówi Kacper Zieliński, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Rakietowego. - Tematyka rakiet jest w Polsce mało popularna, nie ma świadomości, że rakieta eksperymentalna może być cenną platformą do badań naukowych. Projekt Piotra przyczynia się do tworzenia tej świadomości.

- Ponieważ rakiety służą do wynoszenia na różne pułapy urządzeń badawczych, muszą mieć odpowiednią nośność i prędkość. Do ich budowy używam włókna szklanego oraz węglowego, a więc materiałów z których konstruuje się samoloty lub statki kosmiczne - tłumaczy Piotr, na co dzień uczeń trzeciej klasy międzyrzeckiego liceum.

Rakiety sondażowe dzięki szeregu czujników mogą rejestrować w atmosferze m.in. stężenie dwutlenku węgla, ozonu, temperatury czy czystości powietrza.

Granica kosmosu

W tym roku ze swoimi rakietami 18-latek dostał się do finału Konkursu Młodych Naukowców Explory. - Przebrnąłem przez cztery etapy. Do finału spośród 200 projektów, wyłoniono 30, w tym także mój. Ale nie udało mi się zdobyć głównej nagrody. Spróbuję za rok - podkreśla licealista.

Nie zmienia to faktu, że jego konstrukcjami zainteresowały się miedzy innymi stowarzyszenie Mars Society Polska oraz zespół konstrukcyjny z Akademii Górniczo-Hutniczej. Obecnie Piotr cały czas pracuje nad udoskonaleniem i opracowaniem serii modułowych rakiet wielokrotnego użytku.

- Chciałbym swoimi projektami zainteresować instytucje naukowe. Jest na to zapotrzebowanie. A w przyszłości chciałbym, aby moja rakieta przekroczyła umowną granicę kosmosu - dodaje Piotr Kruglej. Póki co swoją pasję po skończeniu liceum zamierza rozwijać na studiach na Akademii Górniczo-Hutniczej.