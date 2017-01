2 nowe radiowozy, 9 nowych komputerów, 40 telefonów. Bialska policja podsumowuje rok

W sumie, na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej doszło do 2563 przestępstw, czyli o 118 mniej niż w 2015 roku.

– Jeżeli mówimy o przestępstwach kryminalnych, również i w tym przypadku nastąpił spadek z 1652 w 2015 roku do 1509 w ubiegłym roku – precyzuje kom. Wojciech Lesiuk z bialskiego garnizonu.

Z roku na rok zmniejsza się także liczba przestępstw uciążliwych dla społeczeństwa. – Chodzi tutaj o włamania, kradzieże samochodów, rozboje, bójki i pobicia, uszczerbki na zdrowiu i uszkodzenia rzeczy. W 2016 roku było 705 takich przestępstw. A rok wcześniej było ich 875 –wskazuje Lesiuk.

Zwraca też uwagę na wysoką wykrywalność tego typu przestępstw. – Udało nam się wykryć ponad 71 proc. sprawców tych przestępstw, co jest trzecim wynikiem w skali całego województwa lubelskiego – podkreśla komisarz z bialskiej komendy.

Natomiast 440 to liczba przestępstw gospodarczych o różnym charakterze, począwszy od przestępstw akcyzowych, poprzez te internetowe, a kończąc na przestępstwach korupcyjnych.

Od kilku lat bialska policja obserwuje tendencję rosnącą wszczętych postępowań przygotowawczych w sprawach narkotykowych. – Nie jest ona jednak zbyt znaczna. W ubiegłym roku wszczęliśmy o 3 postępowania więcej niż w 2015 roku – zaznacza kom. Wojciech Lesiuk.

Jednocześnie komenda chwali się też skuteczną walką z przestępcami zajmującymi się uprawą i handlem substancjami odurzającymi i środkami psychotropowymi. – W ubiegłym roku udało nam się wyeliminować z rynku narkotykowego ponad 7 kilogramów marihuany, prawie 400 gram amfetaminy i ponad 300 gram innych środków odurzających i substancji psychotropowych – wymienia Lesiuk.

Policjanci z bialskiego garnizonu przeprowadzili w 2016 roku ponad 15 tys. interwencji, z tego 2885 interwencji domowych. W 557 przypadkach wdrożona została procedura „Niebieskiej karty”.

Na drogach powiatu bialskiego doszło do 95 wypadków, czyli o 10 więcej niż w 2015 roku. W ich wyniku śmierć poniosło 15 osób. – Od kilku lat zauważamy spadek liczby wypadków śmiertelnych. W 2016 roku w porównaniu do roku wcześniejszego, wzrosła natomiast liczba osób rannych z 89 do 105. Na terenie powiatu bialskiego odnotowaliśmy także 1518 kolizji drogowych, czyli o 226 więcej niż w 2015roku – podaje policjant.

Z roku na rok poprawia się standard pracy policjantów bialskiej komendy. – W ubiegłym roku do naszej dyspozycji przekazano 9 komputerów, 19 drukarek, 40 telefonów komórkowych oraz innych urządzeń. Zostaliśmy także zasileni w dwa nowe radiowozy. Jesteśmy także wspierani finansowo przez samorządy. W 2016 r. uzyskaliśmy prawie 70.000 zł na bieżące potrzeby – zaznacza komisarz z bialskiej komendy.

Wybrane sprawy

* 6 lipca w Choroszczynce (gm. Tuczna) funkcjonariusze wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej w Sławatyczach ujawnili tzw. „dziuplę”. Na miejscu zabezpieczono m.in. pojazdy, maszyny rolnicze i budowlane, elektronarzędzia o łącznej wartości ok. 1 mln zł. Istniało uzasadnione podejrzenie, że mogą one pochodzić z kradzieży. W tej sprawie Prokuratura Rejonowa wszczęła śledztwo.

* W czerwcu w Wólce Zabłockiej (gm. Tuczna) na terenie niezamieszkałych posesji bialscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej ujawnili dwie profesjonalne plantacje konopi indyjskich. Podczas przeszukania pierwszej wykryto 206 roślin konopi indyjskich w różnej fazie wzrostu oraz 68 gram suszu roślinnego w postaci marihuany. Na drugiej posesji ujawniono 186 roślin konopi indyjskich. – Na posesjach zabezpieczono profesjonalne wyposażenie plantacji w postaci instalacji nawadniającej podłoże gruntowe upraw, instalację elektryczną oraz instalację wentylacyjną – precyzuje kom. Wojciech Lesiuk.