Mężczyzna we wrześniu i październiku zaatakował na tle seksualnym cztery kobiety w Siedlcach. - Jego zachowanie polegało na tym, że atakował w ustronnych miejscach samotnie przemieszczające się kobiety. Używał wobec nich siły, dotykał intymnych części ciała - mówi podinsp. Jerzy Długosz rzecznik komendy miejskiej policji w Siedlcach.

Funkcjonariusze ustalili dane podejrzewanego. - Mężczyzna wiedząc, że jest poszukiwany przez policję, sam zgłosił się do siedleckiej komendy- zaznacza rzecznik.

Sąd po zapoznaniu się z materiałami sprawy zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na dwa miesiące.

Policja zwraca się do wszystkich kobiet, które stały się ofiarą 23-latka, by powiadomiły o tym Komendę Miejską Policji w Siedlcach pod nr tel. 25-643-23-60 lub 997. Póki co wiadomo tylko o atakach w Siedlcach, nie wiadomo czy mężczyzna dopuścił się przestępstw również na terenie powiatu bialskiego.