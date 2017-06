27 propozycji złożyli mieszkańcy Białej Podlaskiej do drugiej edycji budżetu obywatelskiego. Teraz będą one oceniane pod kątem formalnym i techniczno-finansowym.

Zainteresowanie budżetem okazało się mniejsze niż w roku ubiegłym. Wówczas mieszkańcy złożyli 65 propozycji. W tym roku przedłużono nawet termin z 19 do końca maja.

W tej edycji podobnie jak rok temu do podziału jest 1 mln zł. Jak podaje Bialskie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywności Obywatelskiej, które koordynuje budżet lista projektów do głosowania zostanie opublikowana najpóźniej do 21 sierpnia. A głosowanie rozpocznie się 28 sierpnia i potrwa do 14 września w internecie, a na kartach do głosowania do 8 września.

Wśród zgłoszonych propozycji jest na przykład projekt boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 3, który zgłosił Wojciech Chilewicz. Obiekt służyłby uczniom i mieszkańcom pobliskich osiedli. A radny Kamil Paszkowski wystąpił z propozycją budowy integracyjnego placu zabaw i edukacji dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 5, pierwszego takiego w mieście.

W pierwszej edycji na zwycięskie projekty budżetu obywatelskiego zagłosowało blisko 11 tys. bialczan. Najwięcej bo 1446 głosów zdobył plac zabaw i fitness przy ul. Kruczej i ul. Wyzwolenia. Propozycje z drugiej edycji budżetu obywatelskiego będą realizowane w 2018 roku. A które to będą, dowiemy się 29 września.