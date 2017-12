32-latek zgwałcony i bestialsko zabity. Sąd aresztował 3 osoby, przyznali się

Przypomnijmy, że na ciało 32-letniego Pawła T. na łąkach w Dołdze natknęli się przypadkowi spacerowicze. – Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała liczne obrażenia głowy – mówi Kępka.

W poniedziałek policja zatrzymała cztery osoby. We wtorek troje z nich zostało doprowadzonych do prokuratury rejonowej w Radzyniu Podlaskim.

– Dwie osoby usłyszały zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i gwałtu. Galina J. przyznała się do winy, złożyła wyjaśnienia. A Michał W. przyznał się do zabójstwa, nie do gwałtu. Złożył wyjaśnienia – zaznacza prokurator.

A trzeciej osobie postawiono zarzut pomocnictwa w pozbawieniu wolności ze szczególnym udręczeniem, pobiciem, gwałtem i utrwaleniem wizerunku podczas czynności seksualnej. Jak informuje prokuratura, trzeci podejrzany również przyznał się do winy.

Grozi im za to od 12 lat więzienia do dożywocia.

W trakcie oględzin funkcjonariusze ujawnili na ciele mężczyzny liczne obrażenia. Z relacji świadków wynika, że 32-latek był przywiązany taśmą do drzewa. Mieszkańcy Dołhy spekulują że padł on ofiarą porachunków. – Informacja wstrząsnęła wsią – przyznaje sołtys Dołhy Krzysztof Tomczuk.

Rodzina zgłosiła zaginięcie mężczyzny kilka dni wcześniej.



