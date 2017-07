70 osób szukało padłych dzików. Znaleźli 14 zwierząt

14 padłych dzików w Nadleśnictwie Chotyłów w powiecie bialskim. To wynik trzydniowej akcji poszukiwań, zarządzonej przez wojewodę lubelskiego.

To już druga taka akcja, pierwszą zorganizowano jesienią ubiegłego roku, która ma pomóc w zwalczaniu Afrykańskiego Pomoru Świń. Na terenie powiatu bialskiego od czerwca stwierdzono już ok. 20 ognisk tego wirusa w chlewniach. Aby zapobiec jego dalszego rozprzestrzenienia w promieniu ok. 3 kilometrów od ognisk wybijane są wszystkie świnie w gospodarstwach, które nie spełniają wymogów bioasekuracji.

Specjaliści uważają, że głównym nośnikiem ASF są dziki. Stąd akcja poszukiwawcza na terenie dwóch kompleksów leśnych o powierzchni ok. 2700 hektarów w nadleśnictwie Chotyłów.

– W poszukiwania włączyło się 70 przedstawicieli inspekcji weterynaryjnej, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Nadleśnictwa Chotyłów, Państwowej Straży Łowieckiej, Państwowej Straży Rybackiej, Polskiego Związku Łowieckiego oraz urzędów gmin w Piszczacu i Zalesiu – wymienia Radosław Brzózka, rzecznik wojewody.

Od 12 do 14 lipca w wyniku tych działań znaleziono 14 padłych dzików, z których pobrano próbki do badań na obecność wirusa ASF.