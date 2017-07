A2 do Białej Podlaskiej: Czyj to sukces? Prezydent i senator chwalą się inwestycją

– To gwarancja rozwoju Białej Podlaskiej – tak o planach budowy A2 mówią zgodnie prezydent Dariusz Stefaniuk i senator Grzegorz Bierecki (obaj PiS), przypisując sobie sukces planowej inwestycji. Zdaniem Bogusława Broniewicza, byłego polityka PO, to manipulacja

Autostrada z Mińska Mazowieckiego do Białej Podlaskiej ma powstać do 2023 roku. Znalazła się w zaktualizowanym właśnie Programie Budowy Dróg Krajowych. – Tego by nie było, gdyby nie przyczynek, czyli podstrefa ekonomiczna w Białej Podlaskiej i planowane tu centrum intermodalne w połączeniu z nowym Jedwabnym Szlakiem – uważa prezydent Dariusz Stefaniuk. – Byłbym totalnym nieudacznikiem, gdybym nie wykorzystał tych wszystkich znajomości z ludźmi, którzy są dzisiaj u władzy. Wschodnia Polska to nie zaścianek.

W czwartek na konferencję prasową zaprosił senatora Grzegorza Biereckiego, który miał wykonać „wielką zakulisową pracę” na rzecz A2.

– To jest gwarancja rozwoju Białej Podlaskiej. Bo miasta, do których prowadzą autostrady mają gwarantowany rozwój gospodarczy – tłumaczy Bierecki, dodając że to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będzie budować A2. – Będzie to więc bezpłatna droga wybudowana z naszych podatków.

Z Białej Podlaskiej do Warszawy dojedziemy w godzinę z kawałkiem – wylicza senator. Kiedy zostaną ogłoszone przetargi? – Plan jest ambitny, przetargi będą szybko realizowane – ucina Bierecki, tłumacząc że teraz znacząco spadł koszt budowy dróg. Nie wie jednak, jaki limit finansowy na A2 przygotowało ministerstwo.

Tymczasem zdaniem Bogusława Broniewicza, obecnie szefa stowarzyszenia Biała Samorządowa, a wcześniej polityka PO, przekaz władz miasta to manipulacja.

– Większego zakłamania i hipokryzji nie słyszałem. To wcale nie pierwszy rząd, który wpisał budowę autostrady A2 do Programie Budowy Dróg Krajowych – podkreśla Broniewicz, który w 2014 roku był inicjatorem akcji zbierania podpisów pod petycją do rządu „Autostradą A2 do Terespola”. – Wysiłkiem wielu ludzi udało się zebrać ponad 4 tys. podpisów – przypomina. – 8 września 2015 Rząd RP przyjął Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 , w którym budowa A2 do Terespola się znalazła – podkreśla były polityk PO. – Poza tym rozporządzenie unijne nakazuje nam aby autostradę A2 wybudować do 2030 roku, więc ona i tak powstanie. Panowie wymyślili sobie odgrzewany kotlet – zastanawia się na koniec Broniewicz.