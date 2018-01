A2 do Siedlec, umowa podpisana. Kiedy autostrada dojedzie do Białej Podlaskiej?

Droga krajowa nr 2 to trasa, którą mieszkańcy Białej Podlaskiej, Terespola czy Międzyrzeca Podlaskiego najczęście dostają się obecnie do stolicy. Kierowcy nie mogą jednak doczekać się drogi szybkiego ruchu. Resort zapewnia, że autostrada A2 do Białej Podlaskiej powinna powstać do 2025 roku.

– Priorytetem Rady Ministrów jest budowa infrastruktury transportowej w Polsce Wschodniej. Decyzja o realizacji jeszcze w obecnej perspektywie finansowej A2 od Mińska Mazowieckiego aż do Białej Podlaskiej, pozwoli na połączenie autostrady z międzynarodową trasą Via Carpatia – stwierdził w czwartek minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Odcinek do Białej Podlaskiej zostanie najprawdopodobniej zrealizowany w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Tymczasem przetarg na budowę A2 do Siedlec zaplanowany jest na 2019 rok, a rozpoczęcie prac ma nastąpić rok później.

– Inwestycja ta uzyskała finansowanie i możliwość realizacji dzięki ubiegłorocznej decyzji rządu w sprawie nowelizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 i zwiększeniu jego limitu ze 107 do 135 mld złotych – przypomina Adamczyk.

Wartość umowy na opracowanie koncepcji programowej dla tego odcinka to 6,5 mln zł.