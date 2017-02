Aeroklub PLL LOT będzie szkolił na bialskim lotnisku

W maju mają tu ruszyć szkolenia do podstawowej licencji pilota samolotowego oraz szybowcowego.

– W przyszłości nie wykluczamy poszerzenia naszej działalności – mówi Tomasz Maj, dyrektor aeroklubu. Dlaczego wybrano właśnie lotnisko w Białej Podlaskiej? – Przede wszystkim chodzi o warunki. Do naszej dyspozycji jest pas trawiasty i betonowy. To daje możliwość korzystania z lotniska przez cały rok – tłumaczy Maj.

Do tej pory aeroklub korzystał z lotnisk m.in. w Piotrkowie Trybunalskim i Radomiu. Ale to bialskie ma jeden z najdłuższych pasów startowych w Polsce (o długości ponad 3 kilometrów). Klub podpisał już z miastem umowę dzierżawy jednego skrzydła portu lotniczego. To ok. 500 mkw. powierzchni.

– Aktualnie trwa remont pokoi, kuchni, oraz łazienek. Do tego się zobowiązaliśmy. Mamy nadzieję że do końca kwietnia zakończymy prace. A w maju rozpoczniemy szkolenia – mówi Maj.

Aeroklub istnieje od 1979 roku, posiada własną wysoce wyszkoloną, wykwalifikowaną kadrę instruktorską zarówno w sekcji samolotowej jak i szybowcowej. Wielu pilotów szkolących się w klubie obecnie lata w rożnych liniach lotniczych na całym świecie.

– Aeroklub będzie korzystał z pasa startowego. Zobowiązał się także do wyremontowania kilku pomieszczeń w wieży. Liczymy na długoterminową i owocną współpracę – mówi Michał Trantau, rzecznik prezydenta miasta.

Przypomnijmy, że szkolenia szybowcowe prowadzi tu również ośrodek BB Aero z Rybnika.

Hangar, który stoi na lotnisku, należy do Agencji Mienia Wojskowego. AMW szykuje się do ogłoszenia przetargu na jego wynajem. Do tej pory na postawie umowy użyczenia użytkowała go Fundacja Polskie Legendy Lotnictwa. – My również zamierzamy stanąć do tego przetargu – zdradza dyrektor aeroklubu PLL LOT.