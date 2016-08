Agata, pilotka z Białej Podlaskiej powalczy o mistrzostwo świata w lataniu

Chyba po raz pierwszy w kabinie będą dwie kobiety, ja i moja nawigatorka Zosia Garwacka - opowiada Agata Kuchta z Białej Podlaskiej, która studiuje w Wyższej Szkole Oficerskich Sił Powietrznych w Dęblinie. – W domu dużo mówiło się o lotnictwie. Jako 17-latka skończyłam kurs szybowcowy, zdobyłam trzecią klasę pilota szybowcowego, brałam udział w górskich obozach szybowcowych. I chciałam w końcu spróbować latania z silnikiem. Dlatego wybrałam studia w Dęblinie- przyznaje 23-latka. - Zdobywam tam różne uprawnienia i licencje, na pierwszym roku licencję pilota samolotowego turystycznego. Jestem coraz bliżej zdobycia licencji pilota zawodowego. Bo w przyszłości chcę ubiegać się o pracę pilota liniowego - zdradza.

Przed nią największe jak dotąd wyzwanie- udział w Mistrzostwach Świata w Lataniu Rajdowym w Portugalii.

- Lata się tam małymi, jednosilnikowymi samolotami w dwuosobowych kabinach z nawigatorem. To specyficzne zawody, bo dopiero na pół godziny przed startem dostaje się trasę, a właściwie instrukcję jak rozrysować trasę. Nie zawsze na ziemi zdąży się to wyrysować, i często kończy się w locie - opowiada Agata. A w powietrzu też nie jest lekko. - Na trasie trzeba odnajdywać obiekty, znaleźć odpowiednie zdjęcia i znaki płócienne i oznaczyć ich pozycje - dodaje pilotka.

To, zdaniem 23-latki, wymaga wielu różnych umiejętności, zwłaszcza podzielności uwagi.

Polska od lat zajmuje czołowe miejsca w tego typu zawodach lotniczych. - Mamy nadzieję na złote medale - nie ukrywa Agata. Do Portugalii pojedzie kilka dni przed zawodami. - To całkiem inny klimat i teren, więc musimy tam potrenować - zaznacza.

Co ciekawe, kiedyś edycja zimowa takich zawodów odbywała się na lotnisku w Białej Podlaskiej.

- Samoloty startowały na płozach, ale teraz odchodzi się od tego - przyznaje bialczanka. Chociaż uczy się w Dęblinie ma sentyment do bialskiego lotniska. - Spędzam tu dużo czasu z rodziną, bo bracia latają na motolotniach. Szkoda tylko, że miejsce trochę się marnuje. Ale dzięki ośrodkowi z Rybika ruszyły tu szkolenia szybowcowe - chwali 23-latka.

Poza tym, w niedzielę przy hangarze na lotnisku w ramach Święta Lotnictwa Polskiego będzie wystawa sprzętu lotniczego oraz pokazy lotnicze. Początek o godz. 16.00.