Agnieszka Chylińska na Dniach Patrona, obok zespołu Wojska Polskiego

Wydarzenie sponsorowała Polska Grupa Energetyczna.

- Prowadzimy rozmowy odnośnie terminu 30 września w ramach Dni Patrona Miasta. Koncert odbyłby się w hali AWF. Już nie będziemy ryzykować występem w plenerze - mówi Mariusz Orzełowski dyrektor Bialskiego Centrum Kultury.

Przypomnijmy że w czerwcu wokalistka w Parku Radziłowskim zdążyła zaśpiewać tylko trzy piosenki.

– Najważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców Białej Podlaskiej – tłumaczył wtedy Michał Trantau, rzecznik prezydenta. Decyzja o przerwaniu koncertu miała zostać podjęta wspólnie z managementem wokalistki i organizatorem imprezy, Bialskim Centrum Kultury. – Kontynuowanie występu przy porywach wiatru przekraczających 60 km/h oraz wyładowaniach atmosferycznych, zagrażałoby życiu i zdrowiu widzów oraz artystów. Podjęta wspólnie decyzja była słuszna i świadcząca o dużej odpowiedzialności organizatorów – zaznaczył rzecznik.

Głosy publiczności były różne, niektórzy uważali że przedwcześnie odwołano koncert, bo później pogoda się poprawiła.

Oprócz Chylińskiej podczas Dni Patrona Miasta wystąpi Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego (1 października). To największa instytucja artystyczna w Wojsku Polskim która istnieje od ponad 60 lat. Tworzy ją ok. 200 osób: śpiewaków, piosenkarzy, muzyków, tancerzy, artystów chóru." Zespół Wojska Polskiego odwołuje się do wielkiej tradycji narodowo-patriotycznej, która rozwijała się w duchu chrześcijaństwa"- czytamy na stronie internetowej. Występ odbędzie się na hali AWF.

Rok temu w ramach Dni Patrona Miasta wystąpił zespół Śląsk, który zgromadził 3 tys. widzów.