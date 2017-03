Akcja adwokatów na przejściu w Terespolu. Chcą pomóc Czeczenom

14 adwokatów z Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z pełnomocnictwami od konkretnych rodzin lub pojedynczych Czeczenów od rana stara się dostać do swoich klientów, aby udzielić im porady prawnej i przypilnować, czy Straż Graniczna działa zgodnie ze standardami i faktycznie nie wpuszcza tylko tych cudzoziemców, którzy nie tylko nie mają wiz ale także nie proszą o status uchodźcy.

– To nasi klienci, których wybrały organizacje na Białorusi. Niektórzy z nich po kilkanaście razy próbują przekroczyć granicę. Na razie tylko dwóch adwokatów wpuszczono do środka – relacjonuje adw. Sylwia Gregorczyk-Abram.

Pociąg z Brześcia do Terespola wjechał o godz. 6:20. A w pociągu codziennie znajduje się grupa cudzoziemców, głównie Czeczenów, którzy chcą wjechać do Polski i prosić o status uchodźcy.

Akcja „#granica” Okręgowej Rady Adwokackiej ma związek z raportami Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Wynika z nich że „polskie władze rutynowo odmawiają uchodźcom stawiającym się na białorusko-polskiej granicy prawa do ubiegania się o azyl. Funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzają rozmowy trwające 2-10 minut, po czym większości osób arbitralnie odmawiają rozpoczęcia procedury azylowej. Sytuacja ta nasiliła się w drugiej połowie 2015 roku i systematycznie pogarszała przez cały rok 2016. Wiele osób, które deklarują zagrożenie życia i chęć ubiegania się o ochronę, nie są dopuszczane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej do postępowania azylowego. Te osoby dostają decyzje o odmowie wjazdu, a następnie są zawracane z polskiej granicy do Brześcia na Białorusi. Najczęściej są to osoby bardzo zdeterminowane, które w obawie o swoje życie i życie swojej rodziny próbują za wszelką cenę wjechać do Polski, więc kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt razy, często całymi rodzinami, pokonują trasę do przejścia granicznego Brześć-Terespol”.

– Raporty organizacji pozarządowych wykazują, że funkcjonariusze na tym przejściu bardzo często „nie słyszą” deklarowanej przez cudzoziemców woli ubiegania się o ochronę międzynarodową. Świadczyć to może o niewłaściwym wykonywaniu obowiązków przez Straż Graniczną. Strażnicy graniczni kwestionują powody, o których mówią cudzoziemcy, dokonując tym samym wstępnej oceny przyczyn, dla których cudzoziemcy opuszczają swój kraj – mówi adw. Mikołaj Pietrzak z Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Prawnicy złożyli wnioski o wgląd w akta spraw i dopuszczenie do klientów na przejściu w Terespolu.