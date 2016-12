Biała Podlaska: Aleją Armii Krajowej i po rondzie. Już jeździmy

Oddano już do użytku odcinek Alei Armii Krajowej i rondo/ fot. E. Burda

Dwupasmowa jezdnia i duże rondo. Jedną z największych tegorocznych inwestycji oddano właśnie do użytku.

To dopiero pierwszy etap budowy Alei Armii Krajowej. Jak na razie powstał ponad 450-metrowy odcinek dwupasmowej jezdni i duże rondo przy ulicy Janowskiej. - To inwestycja długo oczekiwana przez mieszkańców osiedla Podmiejska, którzy mieli trudności z wyjazdem na ulicę Janowską. A jak wiemy powstają tu nowe bloki - mówi Dariusz Stefaniuk prezydent Białej Podlaskiej, który budowę drogi i ronda obiecywał jeszcze w kampanii wyborczej. - Cieszę się też że inwestycję udało się przeprowadzić bez kredytu, ze środków własnych. Do tego zawalczyliśmy o dofinansowanie i dostaliśmy ponad 1 mln zł od wojewody -dodaje prezydent.

W sumie, budowa pochłonęła ponad 5 mln zł. - Prace wykonaliśmy zgodnie z terminem - podkreśla Leszek Horeglad prezes bialskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych, które odpowiada za inwestycję. - W trakcie prac przeprojektowana została też koncepcja ronda, dzięki temu jest ono ponad 2 razy większe niż te które mamy np. przy ulicy Terebelskiej. Jak widać ruch odbywa się płynnie- dodaje Horeglad.

Jest już pomysł na nazwę nowego ronda. - Chcemy aby rondo nosiło nazwę Żołnierzy Wyklętych. Odsłonięcie wraz z nadaniem nazwy planujemy zorganizować w Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych-zapowiada Stefaniuk. - Mamy tu Aleję Armii Krajowej, a żołnierze wyklęci też niewątpliwie z armii się wywodzili. Nazwa łączy tych ludzi którzy walczyli o wolną Polskę - tłumaczy prezydent.

Przypomnijmy że w ubiegłym roku decyzją władz miasta nazwano trzy ronda w Białej Podlaskiej, przy ulicy Terebelskiej i Lubelskiej: Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego oraz I Brygady Komendanta J. Piłsudskiego.

Docelowo, Aleja Armii Krajowej ma połączyć ul. Janowską z ul. Północną.