Archeolodzy mówią, że to odkrycie to sensacja. Na tropie Gotów

Badania wznowiono pod koniec sierpnia, bo wcześniej archeolodzy odnaleźli tu m.in. należące do Gotów fibule z II wieku oraz wielbarskie cmentarzysko z ponad 20 jamami grobowymi. I to co udało się odkryć tym razem, to zdaniem archeologów "sensacja". W 5-arowym wykopie natrafiono na ponad 140 obiektów nieruchomych, w tym ok. 50 grobów zawierających przepalone kości ludzkie.

– Wskazuje to na istnienie stosunkowo dużego cmentarzyska założonego na przełomie II i III wieku przez plemię Gotów – tłumaczy grupa archeologów.

Oprócz przepalonych kości z jam grobowych wydobyto fragmenty potłuczonych naczyń glinianych, z czego około 10 naczyń uda się zrekonstruować w całości, biżuterię (fibule, szklany pierścień, zawieszki, paciorki), elementy zdobnicze, przedmioty życia codziennego (sprzączki od pasa, grzebień, przęśliki tkackie). W ocenie Mieczysława Bieni, obecność tak dużego cmentarzyska sugeruje istnienie w jego okolicy sieci osad gockich, których zmarli mieszkańcy byli na nim grzebani.

– Jeśli chodzi o archeologię okresu wpływów rzymskich, gmina Drelów jest jednym z najważniejszych miejsc na terenie północnej Lubelszczyzny. Nie znam w tej chwili ważniejszego stanowiska archeologicznego z tego okresu – podkreśla Mieczysław Bienia.

Duża ilość przemieszanych ludzkich kości świadczy, że były tam miejsca, gdzie odbywały się obrzędy spalania zmarłych. Wykopaliska póki co objęły swoim zasięgiem około 10 proc. obszaru zajętego przez cmentarzysko. Jesienią przed archeologami stoi wyzwanie odnalezienia reliktów gockich osad. Badacze podejrzewają, że lud Gotów na terenie gminy Drelów mógł przebywać od 50 do ponad 100 lat.

– To, co udało się odnaleźć, jest wielką sensacją. Dzięki pracom w Witorożu już posiedliśmy ogromną wiedzę na temat Gotów. Dotychczas z obszaru południowego Podlasia mieliśmy jedynie szczątkowe informacje z tego okresu – zaznaczają archeolodzy.

W przyszłym roku ma powstać specjalna monografia gminy Drelów z uwzględnieniem znalezisk. A wszystko co uda się odnaleźć archeologom znajdzie się na stałej ekspozycji w gminie.