Autostradą A2 do Białej Podlaskiej. Ma się łączyć z S19 czyli drogą Via Carpatia

Może to budzić zdziwienie, bo jeszcze pół roku temu resort ze względu na „natężenie ruchu” widział raczej na odcinku z Siedlec do granicy nie autostradę, ale drogę niższej klasy, choćby o przekroju „2+1”. Teraz te plany zmieniają się.

– Zgodnie z zapisami Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) przedłużenie autostrady A2 od Mińska Mazowieckiego na wschód planowane jest do realizacji w formule drogowej spółki specjalnego przeznaczenia – mówi Elżbieta Kisil, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Taka spółka będzie należała do Skarbu Państwa, ale ma jednocześnie szukać finansowania zewnętrznego na rynku, na przykład będzie mogła emitować obligacje. – Założeniem jest, aby wypracowany model spółki drogowej został sklasyfikowany przez Eurostat poza sektorem finansów publicznych i na tym skupiają się aktualne prace. W tym celu podjęta została współpraca z partnerami europejskimi – dodaje rzecznik.

Jeszcze więcej na ten temat powiedział portalowi money.pl wiceminister infrastruktury Jerzy Szmit. – Chcemy, żeby do spółki weszły też inne odcinki dróg, szczególnie autostrad. Także A2 od Warszawy w kierunku granicy z Białorusią. Teraz zapadła decyzja, że rozpoczniemy proces inwestycyjny dla A2 od Warszawy do obwodnicy Mińska Mazowieckiego.

Szmit uważa, że ta autostrada powinna być przedłużona do Siedlec, a nawet do Białej Podlaskiej, do skrzyżowania z S19, czyli Via Carpatią. – Chcemy w decyzjach inwestycyjnych brać pod uwagę wschodnią Polskę, która była bardzo zaniedbana w ostatnich latach – stwierdził wiceminister.

Resort zapewnia, że chce równomiernego rozwoju kraju. – Autostrada jako droga najwyższej klasy technicznej daje możliwość zaktywizowania terenów przyległych i staje się bodźcem do rozwoju. Resort rozumiejąc te mechanizmy dąży do jak najszybszego zakończenia budowy podstawowego szkieletu dróg szybkiego ruchu – podkreśla Elżbieta Kisil.

Dla Białej Podlaskiej to istotna informacja, zwłaszcza w kontekście planów powołania podstrefy ekonomicznej na byłym lotnisku wojskowym.