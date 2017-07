Autostradą A2 do Białej Podlaskiej. Są dodatkowe pieniądze

Zgodnie z zapowiedziami rząd przyjął właśnie aktualizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Oznacza to dodatkowe pieniądze m.in. na autostradę A2 z Mińska Mazowieckiego do Białej Podlaskiej.

Aktualizacja programu zwiększa limit finansowy ze 107 mld zł do 135 mld zł. 7 mld zł ma być wykorzystanych na budowę A2. Aż 21 mld zł ma być przekazanych na realizację trasy Via Carpatia.

- To znakomita informacja dla mieszkańców naszego miasta. Pierwszy rząd po 1989 roku wpisał nasze miasto do programu budowy autostrad, a nie tylko mówił o tym. Droga połączy podstrefę ekonomiczną z zachodem Europy oraz niezwykle ważną trasą Via Carpatia - podkreśla prezydent Dariusz Stefaniuk. - Wcześniej mówiło się o tym, że droga zostanie wybudowana do Międzyrzeca Podlaskiego, jednak dzięki zabiegom naszych parlamentarzystów, a w szczególności senatora Grzegorza Biereckiego udało się zwrócić uwagę Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na nasze problemy - dodaje prezydent.

I zauważa że efektem „dobrej zmiany” jest także powstanie podstrefy ekonomicznej oraz rządowy projekt Mieszkanie Plus w mieście. - Bardzo pomogły moje rozmowy z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, który trzy razy gościł w naszym mieście, dwie wizyty wicepremiera Mateusza Morawieckiego oraz przyjazd ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka.

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało też, że wraz z oszczędnościami, uzyskiwanymi podczas rozstrzygania postępowań przetargowych, na listę będą trafiać kolejne zadania. - Deklaracja pana ministra Adamczyka bardzo cieszy, ale realnym działaniem jest ogłoszenie przetargu na Koncepcję Programową lub roboty budowlane- zauważa poseł Stanisław Żmijan z PO.

Autostrada A2 docelowo będzie miała długość 651 km i połączy zachodnią i wschodnią granicę kraju, przebiegając przez Poznań, Łódź, Warszawę, Siedlce i Białą Podlaską.