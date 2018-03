Miasto szykuje się do remontu pomieszczeń w biurowcu przy ulicy Brzeskiej. Wszystko na potrzeby wydziału Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, który w tym roku ma zwiększyć obsadę do 100 osób.

– Chcemy, by jedno piętro było dla inspekcji w tym budynku – tłumaczy prezydent Dariusz Stefaniuk.

To uruchomiło przeprowadzki kilku instytucji. Z obiektu przy ul. Łaziennej do urzędu miasta przeniosło się Bialskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. – Do tego budynku z kolei wprowadzi się Regionalna Izba Obrachunkowa. Będzie miału tu lepszy standard niż przy ulicy Brzeskiej – zauważa prezydent.

Koszty remontu pomieszczeń w biurowcu zostaną wliczone w czynsz dla GITD. – Za chwilę ruszymy z pracami, chcemy to zrobić szybko, aby w wakacje pomieszczenia były już odnowione. Dlatego że inspekcja będzie przeprowadzała nabory na kolejnych pracowników, do końca roku będzie to 100 etatów– przypomina Stefaniuk.

Poza tym, miasto chce kompleksowo odnowić ten biurowiec. – Nie tylko jeżeli chodzi o dach, który będzie najdroższym elementem, ale również o wymianę okien, podłóg, sanitariatów– zapowiada prezydent.

Z budynku przy Brzeskiej chce sie również wyprowadzić starostwo powiatowe. Starosta wynajmuje od miasta pomieszczenia za 600 tys. zł rocznie. Nową siedzibą ma być budynek przy ulicy Warszawskiej, gdzie obecnie mieści się m.in. filia Urzędu Marszałkowskiego.