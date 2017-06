Bez rewolucji w bialskiej komendzie policji

We wtorek nastąpiło uroczyste wprowadzenie na stanowisko

Podinspektor Grzegorz Pietrusik został komendantem miejskim policji w Białej Podlaskiej. Wczoraj uroczyście wprowadzono go na to stanowisko.

Pietrusik od marca był pełniącym obowiązki komendanta – poprzedni szef, nadkomisarz Jerzy Czebreszuk, awansował do Lublina na stanowisko zastępcy komendanta wojewódzkiego.

– Dobrze postrzegam pracę komendy i nie jestem zwolennikiem rewolucji – tak tłumaczył decyzję o mianowaniu Pietrusika inspektor Paweł Dobrodziej, komendant wojewódzki policji w Lublinie.

Nowy komendant ma 44 lata, z policją związany jest od 1994 roku. Wcześniej pracował m.in. w komisariatach w Kodniu i Terespolu, gdzie kierował sekcją prewencji. Od 2013 roku służył już w komendzie miejskiej w Białej Podlaskiej.

– Będziemy dbać, aby utrzymać wysoki poziom jakości i profesjonalizmu służby, aby bialska policja była wzorem dla innych komend – zadeklarował Pietrusik. – Chociaż poziom bezpieczeństwa w powiecie jest wysoki, to ostatnio mieliśmy kilka zdarzeń kryminalnych, które spędzają mi sen z powiek. To będzie wyzwanie, aby doprowadzić sprawców do odpowiedzialności karnej – podkreśla.

W bialskiej policji służbę pełni dziś 320 funkcjonariuszy, ale etatów jest 351. – Mamy więc wakaty, zapraszamy kandydatów, żeby zgłaszali się i wstępowali w nasze szeregi, jeżeli czują mundur – zaznacza komendant.