Bezpłatna komunikacja miejska dla uczniów bialskich szkół? Jest odpowiedź prezydenta

Radny najpierw przedstawił swoją propozycje na Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, która pozytywnie ją zaopiniowała. Problem pojawił się na ostatniej sesji, gdy Godlewski chciał wprowadzić ją do przyszłorocznego budżetu.

– Kilkadziesiąt miast już to zrobiło. Chodzi o bezpłatne przejazdy dla młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Białej Podlaskiej. Dla mnie najważniejszą inwestycją jest inwestycja w młodzież i dzieci – zwrócił się do rady Godlewski, w przeszłości wiceprezydent miasta.

W 2016 roku ze sprzedaży biletów MZK zainkasował 3,6 mln zł. – W tym prawie 1,5 mln zł stanowiły bilety ulgowe, które kupili uczniowie bialskich szkół – precyzuje Bogdan Kozioł, prezes MZK. – Jeżeli radni znajdą taką kwotę w budżecie, to taką ulgę wprowadzimy.

Ale zdaniem radnego Godlewskiego kwota jest znacznie niższa i wynosi ok. 400 tys. zł. Przewodniczący rady naciskał, aby radny wskazał, z jakiego punktu inwestycyjnego zdjąć kwotę i przeznaczyć ją na pokrycie powstałej w ten sposób „dziury” w budżecie.

– Ja nie jestem od szukania, pan prezydent ma swoje służby od tego – odpowiedział radny z SLD. – Nie mając środków na pokrycie tej dziury, skutek będzie taki, że trzeba będzie zwalniać pracowników tej spółki. Nie mamy środków zabezpieczonych, to spowoduje załamanie całej komunikacji – ostrzegał z kolei prezydent Dariusz Stefaniuk, dodając jednak że rozumie intencje radnego.

– Do wniosku należy podejść spokojnie, przedyskutować to na komisjach i wypracować rozwiązanie. Nie mówię „nie”. Ale przestrzegam przed czymś, co spowoduje, że rozwali nam się system komunikacji i wtedy wszyscy będziemy mieli problem. Do tematu wrócimy – obiecał Stefaniuk.

Ostatnio z pomysłem bezpłatnej komunikacji dla wszystkich mieszkańców wystąpiło też stowarzyszenie Biała Samorządowa. – Mieszkańcy zasługują na to. Tak, stać nas na to. Darmowa komunikacja to nie tylko udogodnienie w formie bezpłatnego przejazdu, ale także działanie proekologiczne i prozdrowotne – przekonuje Bogusław Broniewicz, szef Białej Samorządowej.

Przypomnijmy że od kilku lat Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II funduje studentom studiów stacjonarnych darmowe przejazdy. A ceny biletów w Białej Podlaskiej to 1,40 zł za ulgowy i 2,80 za normalny, a miesięczny ulgowy to wydatek 30 zł.