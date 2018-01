Biała Podlaska: 61 hektarów do wzięcia

Dopiero co doszło do sprzedaży pierwszych działek w podstrefie ekonomicznej, a Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna już ogłosiła kolejny przetarg. W grę wchodzi olbrzymi areał.

Do przetargu wystawiono ponad 61 hektarów terenu. Jego cena wywoławcza to ponad 32 mln zł.

– Rozmowy, które Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna prowadzi z potencjalnymi inwestorami objęte są tajemnicą handlową. Do momentu wydania zezwolenia nie możemy ujawniać szczegółów – mówi Igor Nagraba, rzecznik prasowy strefy. – Niemniej jednak mogę potwierdzić, że są zainteresowani nabyciem działki ogłoszonej w przetargu.

Bialska podstrefa to 94 hektary, z czego 69 należy do miasta, a 24 to własność Agencji Mienia Wojskowego. Jako pierwszy zainwestuje tu bialski Edwood. Firma wygrała przetarg na zakup trzech działek o powierzchni 3,4 hektara. Edwood zamierza zbudować tu nowy zakład produkcji półfabrykatów oraz komponentów meblowych wykonanych z litego drewna. Zatrudni ok. 40 osób.

Inwestorzy, którzy rozwiną swoją działalność na tym terenie, mogą liczyć na zwolnienie z podatku dochodowego – nawet do 70 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników.

Prezydent Dariusz Stefaniuk przyznaje, że miasto prowadziło także rozmowy z inwestorami z Chin. – Zależy nam aby była tu obecna branża logistyczna. Tak aby wykorzystać położenie przy nowym jedwabnym szlaku i ruch towarowy, który przebiega przez nasze miasto – powiedział prezydent.