Biała Podlaska: Będzie dodatkowa kasa na autostradę A2?

Aż 21 mld zł ma być przekazanych na realizację trasy Via Carpatia, drogi S17 (budowa na zdjęciu) i autostrady A2 (fot. Jacek Szydłowski)

Dodatkowe fundusze na budowę dróg mogą też dotrzeć autostradą A2 do Białej Podlaskiej, bo rząd podniósł limit finansowy Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 ze 107 do 135 mld zł (z perspektywą do 2025 r.).

Z tej kwoty aż 21 mld zł ma być przekazanych na realizację trasy Via Carpatia. Ale skorzystają też droga S17 i autostrada A2. „Reszta, ok 7 mld zł, może być wykorzystana m.in. na budowę bialskiej autostrady” – obwieściły władze Białej Podlaskiej.

– Zapowiedzi ministerstwa to bardzo dobra wiadomość. Jest w końcu światełko w tunelu, że autostrada A2 zostanie wybudowana do Białej Podlaskiej. To wynik konsekwentnej budowy marki Białej Podlaskiej w Polsce – uważa prezydent miasta Dariusz Stefaniuk.

Faktycznie, minister budownictwa i infrastruktury Andrzej Adamczyk mówiąc dziennikarzom o dodatkowym limicie środków wyraził się o „autostradzie A2 do Białej Podlaskiej”. Tyle że w rzeczywistości wiadomo, że droga ma przebiegać aż do granicy z Białorusią. Argumentem dla rządu jest powstający tam terminal w Małaszewiczach.

– Chcemy go skomunikować drogą autostradową nie tylko z siecią autostrad i ekspresówek w Polsce, ale także i w Europie – wyjaśnił Adamczyk. Szczegóły będą znane do końca roku, kiedy zostanie przedstawiona lista inwestycji sfinansowanych w ramach dodatkowych środków.

– Zwiększanie planowanych środków na drogi jest działaniem tylko wirtualnym. Znacznie ważniejsze jest ogłaszanie nowych przetargów na dokumentację i prace budowlane. A z tym jak do tej pory jest bardzo słabo – zauważa z kolei Stanisław Żmijan, poseł PO, wiceprzewodniczący sejmowej komisji infrastruktury.

Z kolei Bogusław Broniewicz, obecnie szef stowarzyszenia Biała Samorządowa, przypomina o akcji zbierania podpisów pod petycją do rządu „Autostradą A2 do Terespola”.

– Słyszę często, jak wiele osób przypisuje sobie zasługi w tej sprawie. Trochę to dziwne, bo pamiętam ich zachowanie w trakcie społecznej akcji zbierania podpisów pod petycją. Najdelikatniej mówiąc była to chłodna obojętność, czasami przekształcająca się w krytykę – komentuje Broniewicz, inicjator akcji w 2014 roku. – Wysiłkiem wielu ludzi udało się zebrać ponad 4 tys. podpisów.

Kilkanaście samorządów wsparło inicjatywę przyjętymi stanowiskami, apelami do rządu. I był skutek – 8 września 2015 roku rząd przyjął Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023, w którym znalazła się budowa A2 do Terespola. Był to sukces tych wszystkich mieszkańców naszego regionu, którzy zaangażowali się w ten projekt. Im należą się podziękowania. Dzisiaj politycy w swojej „łaskawości” potwierdzają słuszność oceny społecznej i znajdują w naszych kieszeniach pieniądze na realizację tej niezwykle ważnej inwestycji – ocenia były polityk PO.

Dodatkowe 28 mld zł na budowę dróg mają pochodzić ze zwiększonych wpływów do Krajowego Funduszu Drogowego z systemu Via Toll. (