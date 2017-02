Biała Podlaska: Będzie przebudowa ul. Warszawskiej

Urzędnicy rozpisali właśnie przetarg na projekt budowlany jednej z ważniejszych „wylotówek” miasta. Można go podzielić na trzy etapy. Pierwszy to odcinek od Bialskiego Centrum Kultury do skrzyżowania z ul. Kopernika, drugi do budynku PGNiG, a trzeci do krajowej „dwójki”.

W tym roku magistrat przygotuje dokumentację techniczną i uzyska pozwolenie na budowę pierwszego z nich. – Opracowujemy wniosek o dofinansowanie do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019. Korzystaliśmy z podobnego dofinansowania przy budowie Armii Krajowej. Wniosek jest składany jesienią. W przyszłym roku planujemy rozpocząć prace – mówi Michał Trantau, rzecznik prezydenta.

Przy parku Radziwiłłowskim na wysokości Caritasu zaprojektowana będzie dodatkowa kanalizacja deszczowa, a stare betonowe krawężniki miasto wymieni na granitowe. Tutaj szerokość jezdni nie zmieni się. – Po stronie północnej powstanie ścieżka rowerowa, a po południowej przewidziany jest chodnik – dodaje rzecznik.

Ścieżka rowerowa ma się ciągnąć wzdłuż ulicy aż do krajowej „dwójki”. Z kolei na odcinku od ul. Spółdzielczej do Artyleryjskiej jezdnia ma mieć siedem metrów szerokości z wydzielonym dodatkowym pasem postojowym. Tutaj także zaprojektowana będzie kanalizacja deszczowa, w kierunku Artyleryjskiej.

– Zatoki autobusowe znajdą się po obu stronach ulicy. Od strony rzeki przystanek zostanie umiejscowiony bliżej ulicy Kusocińskiego. A skrzyżowanie Warszawskiej z Artyleryjską obejmie także wlot z Literacką – zaznacza Michał Trantau.

Częściowo wymienione będą też latarnie na ledowe. Koszt przebudowy ulicy to ok. 20 milionów złotych.