Biała Podlaska bez dofinansowania na instalacje Odnawialnych Źródeł Energii

Mieszkańcy byli bardzo zainteresowani instalacjami z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Napłynęło aż 2407 wniosków, najwięcej, bo 1050 dotyczyło kolektorów słonecznych.

Fotowoltaiką zainteresowanych było 711 osób, kotłami na biomasę 170, a pompami ciepła ponad 400.

– W przyszłym roku około 1000 bialskich mieszkań zostanie zaopatrzonych w instalacje solarne, dzięki realizacji pierwszego w Białej Podlaskiej programu poświęconego odnawialnym źródłom energii. Co prawda zainteresowanie mieszkańców było dwukrotnie większe, ale osoby z listy rezerwowej mogą liczyć na podobne projekty w przyszłości. Miasto dofinansuje tę potrzebną inwestycję w przyszłym roku imponującą sumą 6 mln zł – ogłosiły władze miasta na miejskim portalu kilka tygodni temu. Pozycję zapisano nawet w projekcie budżetu na przyszły rok. Inwestycja miała pochłonąć 12,3 mln zł.

Urząd Marszałkowski, który rozdysponowuje te środki, ogłosił listę 108 samorządów które otrzymają dofinansowanie. Białej Podlaskiej na tej liście nie ma.

– Czekamy na oficjalne pismo z Urzędu Marszałkowskiego. Po przeanalizowaniu oceny naszego wniosku podejmiemy decyzję o ewentualnym odwołaniu – mówi Michał Trantau, rzecznik prezydenta.

Po ocenie komisji miasto zajęło na tej liście 175. pozycję z 92,5 punktu.

– Konkurencja była szalona. Punktacja była bardzo wysoka. Tylko te projekty, które zdobyły dofinansowanie miały najmniej 98 punktów – podkreśla Beata Górka, rzecznik marszałka. – Na pewno jakieś oszczędności powstaną, m.in. po przetargach, a także z różnicy kursu euro. Ale trudno powiedzieć ile samorządów znajdzie się na liście rezerwowej. Ale 175. miejsce to nie jest zbyt bliska pozycja. Jest ponad 20 projektów które mają po 97,5 punktu – dodaje Górka.

200 tysięcy innych osób

W sumie do samorządów trafi 350 mln złotych. Z energii odnawialnej skorzysta ponad 200 tys. osób. Najwięcej projektów dotyczy zakupu i montażu kolektorów słonecznych. Do konkursu ogłoszonego pod koniec marca tego roku wpłynęło aż 315 wniosków. Dzięki unijnej dotacji mieszkańcy pokrywają tylko część kosztów. Średnio od 1,5 do 2,5 tys. zł.

Do powiatu bialskiego na montaż instalacji OZE trafi 30 mln zł, które skonsumuje 10 samorządów: gmina Biała Podlaska, Drelów, Kodeń, miasto i gmina Międzyrzec, gmina Leśna Podlaska, Rossosz, Sosnówka, Tuczna i Zalesie.