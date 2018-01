Biała Podlaska: Czekając na pociąg, zobacz wystawę

30 uczniów bialskich szkół brało udział w tym projekcie.

– Były to warsztaty fotograficzne, malarskie i filmowe – mówi Gabriela Bielińska z Bialskiego Centrum Kultury. – Do tego podróże do miejsc kultu religijnego i rozmowy z ludźmi tam mieszkającymi. Zwieńczeniem było przygotowanie wystawy powarsztatowej oraz wydanie albumu składającego się z prac uczestników projektu – dodaje Bielińska.

Wystawę na bialskim dworcu PKP można oglądać do połowy lutego. – Podczas wycieczki i warsztatów uczniowie utrwalili w swoich pracach najciekawsze ich zdaniem miejsca i charakterystyczne elementy kulturowe Południowego Podlasia – zaznacza pracownik BCK.

Projekt uzyskał 34 tys. zł dofinansowania od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.