Biała Podlaska: Do podziału 1,5 mln zł. Ostatni dzwonek na zgłoszenie pomysłu

W dwóch poprzednich edycjach do dyspozycji było 1 mln zł.

– Każdy projekt musi być poparty głosami co najmniej 30 mieszkańców i być złożony na odpowiednim formularzu – przypomina Radosław Plandowski, rzecznik magistratu.

Formularz można pobrać ze strony internetowej www.bo.bialapodlaska.pl – Już tradycyjnie będziemy głosowali na projekty z siedmiu obszarów w mieście, wydzielonych na podstawie liczby mieszkańców – zaznacza rzecznik.

Od 27 sierpnia do 14 września potrwa głosowanie na wybrane projekty. A ich realizacji doczekamy się w przyszłym roku. Do tej pory najdroższą inwestycją w ramach budżetu obywatelskiego jest boisko wielofunkcyjne Janowska Arena. Przypomnijmy, że w drugiej edycji budżetu na siedem projektów, aż cztery to te zgłoszone właśnie przez miejskich radnych.