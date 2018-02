Biała Podlaska: Filia żłobka dzięki Maluchowi Plus

Ta dotacja to 1,1 mln zł z tegorocznego programu Maluch Plus.

– Prezydent poruszał ten istotny temat m.in. podczas ostatniej wizyty minier Elżbiety Rafalskiej w Białej Podlaskiej – zaznacza Radosław Plandowski, rzecznik Urzędu Miasta.

Niezbędna dokumentacja została sporządzona w zaledwie miesiąc. Na potrzeby filii żłobka zaadaptowanych będzie 9 sal lekcyjnych, 2 toalety, 3 pomieszczenia administracyjne i korytarz w ZSO nr 2 przy ulicy Leszczynowej. Łącznie to 913 mkw. powierzchni i 70 nowych miejsc dla najmłodszych.

– Oprócz remontu, zakupimy również meble, wyposażenie wypoczynkowe, sanitarne i kuchenne oraz zabawki – dodaje Plandowski. W sumie kosztować to będzie ok. 1,4 mln zł, 280 tys. zł dołoży również miasto. Filia ruszy we wrześniu. Ale jeszcze nie wiadomo jaka firma zajmie się budową. - Nastąpiło otwarcie kopert. Wpłynęła jedna oferta, obecnie jest weryfikowana. Jest to bialska firma – precyzuje rzecznik. - Jeśli będzie zgodność z kosztorysem prace powinny ruszyć w najbliższych dniach- dodaje.

W miejskim żłobku przy ulicy Janowskiej jest 76 miejsc, a o przyjęcie w ubiegłym roku starało się ponad 140 osób. Dzięki tegorocznej edycji programu Maluch Plus w Polsce powstanie 24,5 tys. miejsc dla najmłodszych.