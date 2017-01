Biała Podlaska: Kasa na sport podzielona

Miejski klub piłki nożnej musi te środki wykorzystać do czerwca tego roku. Podobnie zresztą sekcje lekkoatletyki, piłki ręcznej, pływania i podnoszenia ciężarów klubu AZS-AWF, który otrzymał 103 tys. 500 zł. Do czerwca dotację w wysokości 75 tys. zł "skonsumować" ma też Fundacja Edukacja i Przyszłość która szkoli sekcję piłki nożnej AZS PSW. Do Akademii Piłkarskiej TOP-54 na piłkę nożną chłopców trafi 100 tys. zł, a do międzyszkolnego klubu Żak na sekcje akrobatyki, lekkoatletyki, pływania i taekwondo 70 tys. zł. Po 20 tys. zł otrzymają szkolny klub sportowy Szóstka na siatkówkę dziewcząt, uczniowski klub Serbinów na siatkówkę chłopców i Olimpia na piłkę ręczną chłopców. 34 tys. zł skonsumuje Kadet na koszykówkę chłopców, a 15 tys. zł uczniowski klub Orlik 2 na koszykówkę dziewcząt i klub Iflo na siatkówkę chłopców. Na imprezy biegowe klub Biała Biega odbierze 8 tys. zł. I jeszcze 3 tys. zł powędruje do klubu Jagiellończyk na siatkówkę dziewcząt. Dotacji nie otrzymały UKS Pionier (pływanie), UKS Piątka plus (piłka nożna dziewcząt), UKS Ekonomik (tenis stołowy) oraz Nadbużański Oddział Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.

Pieniądze trafią też na utrzymanie obiektów sportowych. MKS Podlasie do dyspozycji ma 100 tys. zł na przygotowanie obiektów przy ul. Piłsudskiego a Akademia Piłkarska Top-54 110 tys. zł na swoje boiska przy ul. Zdanowskiego.

W sumie w budżecie miasta zabezpieczono 1,13 mln zł na kulturę fizyczną. Pozostała kwota będzie przeznaczona na wspieranie szkolenia i współzawodnictwa oraz organizację imprez sportowych. Przypomnijmy że w planach miasto ma budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią przy MKS Podlasie, a docelowo powstać ma też nowy miejski stadion.