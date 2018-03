Kolejowa rewolucja za pół miliarda. Nowy przystanek i tunel

Dzięki modernizacji, pociągi osobowe będą mogły pojechać na tej linii z prędkością 160 km/h, a towarowe do 120 km/h. Kolej reaktywuje też przystanek Biała Podlaska Rozrządowa przy Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II. Będą na nim dwa perony, wiaty i oświetlenie.

– Na przebudowanych stacjach wyższe perony ułatwią wsiadanie do pociągów. Będą wiaty, nowe oświetlenie oraz wyraźne oznakowanie. Nad bezpieczeństwem czuwać będą kamery monitoringu. Obiekty zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się – mówi Witold Cytawa, dyrektor projektu modernizacji tego szlaku.

Na stacji w Białej Podlaskiej powstanie przejście podziemne. Dodatkowo PKP wybuduje tunel drogowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 812. – To były trudne negocjacje, które trwały dwa lata. Rozmawialiśmy z PKP o kwestiach finansowych i technicznych. Tak aby bezpieczeństwo i komfort mieszkańców były na pierwszym miejscu – podkreśla Adam Chodziński, zastępca prezydenta Białej Podlaskiej.

Obecna władza miasta zerwała porozumienie, które zawarte było jeszcze za poprzedniej kadencji samorządu. – Dzięki temu udało się zmienić ten projekt w ten sposób, że budowę tunelu od początku do końca finansuje PKP, a po naszej stronie leży dostosowanie układu komunikacyjnego przy ulicy Lubelskiej i Witoroskiej – zaznacza Chodziński.

Na stacjach zostanie przebudowany układ torowy oraz w sumie 113 rozjazdów. – Zwiększy się przepustowość tej linii, a biorąc pod uwagę, że to część Nowego Jedwabnego Szlaku, spowoduje to, że pociągów będzie więcej, a co za tym idzie, także towarów – uważa Tomasz Gontarz, doradca ministra infrastruktury i pełnomocnik wojewody lubelskiego do spraw kolei.

W Terespolu znajdzie się tzw. Lokalne Centrum Sterowania (LCS). A oznacza to, że komputerowe urządzenia umożliwią sprawny i bezpieczny przejazd pociągów. Na 5 przejazdach kolejowo-drogowych wymieniona zostanie nawierzchnia i oświetlenie. A nad rzeką Rudką powstanie nowy most.

Prace już ruszają i mają potrwać do sierpnia 2020 roku. Od 11 marca do końca kwietnia przyszłego roku pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami na linii Biała Podlaska-Terespol, gdzie uruchomiona będzie zastępcza komunikacja autobusowa, zwłaszcza dla przejazdów regionalnych.