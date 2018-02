Biała Podlaska: Mieszkańcy chcą parkingu przy ul. Okopowej. Złożyli petycję

Pod petycją podpisało się ponad 500 osób. Ulica Okopowa leży tuż przy osiedlu Jagiellońskim, największym skupisku bloków w mieście. Obok znajduje się Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. I co prawda powstał tu parking przy sklepie Ela, ale właściciel umieścił tablicę z informacją, że to teren prywatny.

Najpierw Radosław Plandowski rzecznik magistratu tłumaczył mediom że "to miejsca postojowe dla wszystkich mieszkańców osiedla, nie tylko dla klientów sklepu". A tablice informacyjne miały wprowadzać mieszkańców w błąd. O sprawę zapytał na ostatniej sesji radny Mariusz Gromadzki (AS–Nasze Miasto Wspólne Dobro): – Chciałabym zapytać o status tego parkingu, czy jest on rzeczywiście ogólnodostępny?

– W petycji jest wiele nieprawdziwych stwierdzeń – zauważa na początek prezydent Dariusz Stefaniuk. – Jeżeli chodzi o parking, to grunt możemy wydzierżawić każdemu, nie mogę odnieść się do wypowiedzi rzecznika, to lapsus – zaznacza Stefaniuk, podkreślając że przedsiębiorca wykonał parking za własne pieniądze. – Najpierw zgłosił się do nas o możliwość dzierżawy gruntu i to co zrobił na swoim gruncie, to jest jego problem, mógł tam zrobić budę dla psa (...) – tłumaczy prezydent.

Jego zdaniem ta sama sytuacja dotyczy spółdzielni mieszkaniowej Terebelska II, której prezes zainicjował petycję. – Jeżeli spółdzielnia chce wydzierżawić ten teren, to proszę bardzo, niech zapłaci urzędowi i pobuduje sobie parking i później go utrzymuje. Nie mieliśmy jednak wcześniej takiego zgłoszenia i w związku z tym obok są nasadzenia zastępcze– zaznacza Stefaniuk.

– A druga sprawa jest taka, że uzgodniliśmy z przedsiębiorcą że jeżeli przystąpimy do poszerzenia ulicy, to parking zostanie rozebrany – dodaje. Ulica Okopowa w planach ma być przedłużeniem Alei Armii Krajowej i stanowić jedną z tras wylotowych miasta.

– Nie dostaliśmy jeszcze odpowiedzi na naszą petycję. Ale jeżeli okazałoby się że parking przy sklepie Ela jest ogólnodostępny, to będzie już połowa sukcesu i to poprawi sytuację parkowania na naszym osiedlu – uważa Konrad Afaltowski, prezes spółdzielni mieszkaniowej Terebelska II.