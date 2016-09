Biała Podlaska: Mieszkańcy wybrali siedem pomysłów na miasto

Mieszkańcy Białej Podlaskiej głosowali od 27 sierpnia do 16 września - stacjonarnie i internetowo. Do wyboru mieli 51 propozycji. W budżecie znajdzie sie siedem.

Najwięcej bo 1446 głosów zdobył plac zabaw i fitness przy ul. Kruczej i ul. Wyzwolenia. Poza tym zrealizowane będą: plac zabaw przy ul. Kopernika 7, "Janowska Arena" czyli boisko wielofunkcyjne przy ul. Janowskiej 80 i 82, remont chodnika wzdłuż ul. Spółdzielczej, uporządkowanie placu pod tereny rodzinnego wypoczynku przy ul. Zagrodowej 34, budowa parkingu przy Orliku na terenie ZSO 2, "Witoroska - Moja Ulica-Moje Miasto" czyli chodnik po lewej stronie ul. Witoroskiej od skrzyżowania z ul. Łomaską do ul. Zielonej.

– Teraz te projekty będą musiały zostać zatwierdzone przez radnych – podkreśla Magdalena Mikołajczak koordynatorka z Bialskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

To pierwsza edycja budżetu obywatelskiego w Białej Podlaskiej. Do podziału jest 1 mln zł. – To duże pozytywne zaskoczenie dla mnie, bo obawiałem się czy mieszkańcy dopiszą. A widać że taka forma się sprawdza. Ale to też dzięki dyrektorom szkół, którzy sie zaangażowali, radnych i urzędników – mówi prezydent Dariusz Stefaniuk. – Projekty mają pewną pulę środków, niektóre zapewne będą realizowane w kilku etapach. To głównie infrastruktura. To dla nas wskazówka w którą stronę powinny pójść miejskie inwestycje – zauważa prezydent i już obiecuje że będą kolejne edycje. – Mam nadzieję że kwoty przeznaczone na budżet będą tylko rosły – dodaje.

– Zgłosiłam projekt zagospodarowania terenu przy ul. Zagrodowej. Nastawiamy się na dwa etapy. W pierwszym chodzi nam o uporządkowanie terenu który jest zarośnięty, trzeba go wyrównać i zabezpieczyć ogrodzeniem. A w kolejnym etapie chcielibyśmy postawić tam piaskownicę, plac zabaw, siłownię plenerową. Na razie miejsce jest nieestetyczne, a chcemy aby służyło rodzinnemu wypoczynkowi – tłumaczy autorka projektu Barbara Oleszczuk.

W sumie w budżecie obywatelskim najwięcej głosów oddali mieszkańcy obszaru piątego - z osiedli na ulicy Orzechowej, Łomaskiej i Sidorskiej. Wyniki budżetu zostały ogłoszone podczas obchodów Dni Patrona. Autorzy zwycięskich projektów dostali pamiątkowe statuetki.