Biała Podlaska: Pełnowymiarowe boisko w budowie

– Prace postępują, ale warunki pogodowe nam nie sprzyjają. Nie spodziewaliśmy się ujemnych temperatur w nocy – mówi Adam Chodziński, zastępca prezydenta. – Jest już granulat i gotowa trawa. I właściwie już teraz można byłoby rozkładać nawierzchnię, ale wymóg jest taki że musi być przynajmniej 12 stopni na plusie. Czekamy zatem na lepszą pogodę – dodaje Chodziński.

Boisko od marca buduje konsorcjum firm Prestige-Invest z Gdyni oraz Panorama Obiekty Sportowe z Piaseczna. Trzeba było ogłosić aż trzy przetargi aby wyłonić wykonawcę.

Pełnowymiarowe, 105 na 68 metrów, boisko ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem powstaje w miejscu obecnego bocznego boiska przy stadionie miejskim. Obiekt z piłkochwytami i kilkumetrową strefą bezpieczeństwa ma mieć nawierzchnię spełniającą wymogi FIFA Quality Pro i 18-metrowe maszty, a na każdym po 10 lamp. Z obiektu będą mogły korzystać wszystkie kluby w mieście. Urząd Miasta przygotuje harmonogram, który to usystematyzuje.

– To będzie boisko nie tylko do treningów, ale również do normalnych rozgrywek. Wiemy że to inwestycja długo oczekiwana przez środowisko sportowe. Otwarcie planujemy pod koniec maja lub na początku czerwca – zapowiada zastępca prezydenta.

Miasto zabezpieczyło na inwestycję 2,6 mln zł, z czego połowa pochodzi z dofinansowania Ministerstwa Sportu.