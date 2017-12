Biała Podlaska: Pielęgniarstwo od strony praktycznej

Uczelnia dostała 2,6 mln zł unijnego dofinansowania na stworzenie monoprofilowego centrum symulacji medycznej.

Chodzi o to, aby nauka na kierunku pielęgniarstwo była bardziej praktyczna. Centrum powstanie w budynku przy ulicy Sidorskiej, naprzeciwko głównego gmachu PSW. Do dyspozycji studentów będą: sala opieki pielęgniarskiej, sala egzaminacyjna OSCE (Objective Structured Clinical Examination), sale do ćwiczeń ratunków z zakresu ALS (Advanced Life Support) i BLS (Basic Life Support). Do tego pomieszczenia do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich i technicznych. Wszystko zostanie wyposażone w nowoczesnysprzęt.

– W nauczaniu pielęgniarstwa bardzo ważne jest wykształcenie praktycznych umiejętności, których nauka w warunkach symulacyjnych jest łatwiejsza dla studentów i stanowi wstęp do nauki w warunkach klinicznych – tłumaczy Jowita Grochowiec, dyrektor gabinetu rektora.

Uczelnia realizuje ten projekt w partnerstwie z NZOZ Ośrodkiem Medycyny Szkolnej i Opieki Długoterminowej w Domu Chorego „VITA” w Białej Podlaskiej. Podpisanie umowy na dotację odbędzie się 14 grudnia w Ministerstwie Zdrowia. Studenci pielęgniarstwa skorzystają z projektu od stycznia.