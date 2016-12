Pierwsza umowa inwestycyjna w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus podpisana. To Biała Podlaska okazała się najszybsza.

I to tu wkrótce ruszy budowa trzech bloków ze 180 mieszkaniami. "Właśnie podpisałem na Giełdzie Papierów Wartościowych przy obecności pana premiera Mateusza Morawieckiego umowę z BGK na program Mieszkanie Plus, który przeprowadzimy w Białej Podlaskiej. Jesteśmy pierwszym miastem w Polsce które juz podpisało umowę i może realizować inwestycję. Dzięki temu 186 rodzin dostanie własne mieszkanie w przystępnej cenie. Wkrótce wbicie pierwszego szpadla" - napisał w poniedziałek na Facebooku prezydent Dariusz Stefaniuk.

W październiku Biała Podlaska, jako pierwsze miasto w woj. lubelskim, podpisała list intencyjny. - Dla nas program jest skrojony na miarę. Przygotowaliśmy działkę, która jest na rozwijającym się osiedlu. Działka jest uzbrojona, ma dostęp do drogi asfaltowej - mówił podczas poniedziałkowego spotkania w Warszawie Stefaniuk. Bloki mają powstać przy ul. Jana II Kazimierza i Jana III Sobieskiego.

- Myślę że samorządy tego oczekują. Bo jesteśmy w stanie przygotować wszystkie umowy, a dzisiaj problemem jest finansowanie - zauważył prezydent i krótko zaprezentował charakterystykę miasta, które jego zdaniem ma możliwości rozwoju przy nowym Jedwabnym Szlaku. - Robimy program, który jest programem powszechnym, dostępnym dla każdego, nie oazą dobrobytu dla nielicznych, to naprawdę program o szerokim zasięgu, w szczególności dla tych, którzy dzisiaj są w niższych grupach zarabiających i aspirują do klasy średniej - powiedział z kolei minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki. W jego ocenie w Polsce brakuje nawet 2-3 milionów mieszkań.

Mieszkania Plus będą przeznaczone na wynajem z możliwością nabycia do nich prawa własności. Średni czynsz, bez uwzględnienia kosztów eksploatacji oraz mediów, w mieszkaniu na wynajem ma wynieść od 10 do 20 zł za mkw. W opcji najmu z docelowym wykupem mieszkania stawka czynszu ma wynieść ok. 12–24 zł za mkw.

Wykonawcę inwestycji w Białej Podlaskiej poznamy lada dzień, bo do 15 grudnia firmy mogą składać swoje oferty. Do programu przystąpiło jak dotąd 56 gmin w Polsce.