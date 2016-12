Biała Podlaska: Rozkład jazdy autobusów na święta

25 i 26 grudnia autobusy będą jeździły tak jak w niedzielę. Również 1 stycznia pojedziemy tak jak w niedzielę, ale zmienią się początki kursowania.

Natomiast w wigilię oraz sylwestra zmianie ulegną godziny zakończenia kursów. Wygląda to tak: Linia A do godz. 20.21 (przystanek końcowy - Sidorska 5), linia B do godz. 20.53 (przystanek końcowy - PKP), linia C do godz. 19.41 (przystanek końcowy - PKP), linia D do godz. 20.09 (przystanek końcowy - Al. Solidarności 3), linia E do godz. 19.54 (przystanek końcowy - Białka zajazd), linia F do godz. 20.10 (przystanek końcowy - Sidorska 5), linia G do godz. 20.02 (przystanek końcowy - Sidorska 5), linia H do godz. 19.53 (przystanek końcowy - Sidorska 5), linia I do godz. 19.55 (przystanek końcowy - Twarda 1).

W Nowy Rok autobusy kursują również tak jak niedzielę, ale godziny początkowe się zmieniają: Linia A od godz. 6.26 (przystanek początkowy - Sidorska pętla), linia B od godz. 6.32 (przystanek początkowy - PKP), linia C od godz. 7.02 (przystanek początkowy - PKP), linia D od godz. 6.22 (przystanek początkowy - Al. Solidarności 3), linia E od godz. 7.19 (przystanek początkowy - Narutowicza 1), linia F od godz. 7.09 (przystanek początkowy - Sidorska pętla), linia G od godz. 8.08 (przystanek początkowy - Sidorska pętla), linia H od godz. 8.01 (przystanek początkowy - Sidorska pętla), linia I od godz. 7.20 (przystanek początkowy - Twarda 1).