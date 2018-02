Biała Podlaska: Ruszyła przebudowa ul. Pocztowej

- Przekazaliśmy już plac budowy. Pierwszy etap to prace naziemne – mówi prezydent Dariusz Stefaniuk. Inwestycją zajmuje się konsorcjum firm Tre-Drom oraz Budomex.

A chodzi o budowę przedłużenia ulicy Pocztowej pomiędzy ul. Piłsudskiego a Budkiewicza, tuż przy magistracie. W ramach projektu powstaną także miejsca parkingowe.

– To będzie parking dla mieszkańców którzy będą chcieli załatwić sprawy w urzędzie, ze szlabanami. To nie będą miejsca dla urzędników – zaznacza Stefaniuk. Do dyspozycji będzie 60 miejsc. – Jeżeli ktoś będzie chciał zostawić samochód dłużej, to w urzędzie miasta będzie kasa i tam trzeba będzie uiścić opłatę – dodaje prezydent.

Prace związane z utwardzeniem terenu i budową drogi i parkingu będą kontynuowane na wiosnę. – W końcu to miejsce będzie ucywilizowane. Nie będziemy się wstydzić bałaganu w centrum – podkreślają władze miasta. Dopięcie wszelkich formalności trwało ponad 2 lata. Miasto realizuje ten projekt w ramach rewitalizacji. Inwestycja za nieco ponad 1 mln zł ma być gotowa do sierpnia.