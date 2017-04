Biała Podlaska: Strażnicy miejscy wsiedli na rowery

– Niewątpliwą zaletą jednośladu jest zwiększenie mobilności patroli. Strażnicy mogą dotrzeć tam, gdzie trudno jest dojechać radiowozem – mówi Artur Kozioł, komendant Straży Miejskiej. – W niektórych przypadkach skraca to również czas dotarcia na miejsce zdarzenia. Rowerowe patrole mają pojawiać się m.in. w miejscach, gdzie dochodzi do największej liczby wykroczeń. – Dochodzą jeszcze korzyści ekologiczne i prozdrowotne, bo strażnicy na rowerach to przykład zdrowego trybu życia i zachęty do aktywności fizycznej – zauważa Kozioł.

Takie rozwiązanie komendant zapowiadał już w ubiegłym roku podczas obchodów 25-lecia bialskiej straży. A ta od kilku lat przechodzi sporą reformę. Strażnicy pracują całodobowo, co pewien czas przechodzą też testy sprawnościowe. Poza tym straż rozbudowuje też sieć miejskiego monitoringu.