Biała Podlaska: Szpital zaświeci na fioletowo

W tym roku na Oddziale Neonatologicznym im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy bialskiego szpitala przyszły na świat 222 wcześniaki – 112 chłopców i 110 dziewczynek. 12 dzieci urodziło się poniżej 28 tygodnia ciąży.

Najmniejszy noworodek urodzony w tym roku, ważył 700 g. - Oddział posiada III stopień referencyjności. To oznacza, że jest przygotowany na leczenie wcześniaków o krańcowo niskiej masie urodzeniowej, czyli od około 500 gramów- mówi Magdalena Us rzecznik WSzS.

Oddział prowadzi programy profilaktyczne, by zmniejszać powikłania wcześniactwa. - Między innymi w kierunku retinopatii wcześniaczej, kwalifikujemy wcześniaki do Krajowego Programu Profilaktyki RSV. Szczepienie przeciw RSV znacząco zmniejsza zachorowania na infekcje dróg oddechowych, a co za tym idzie chroni delikatne płuca przed uszkodzeniem i częstymi hospitalizacjami - zaznacza Magdalena Us.

Dzień Wcześniaka organizowany jest od kilku lat na całym świecie, by zwrócić uwagę społeczeństwa na problem wcześniactwa. - Ważną rolą w profilaktyce porodów przedwczesnych jest uświadomienie kobietom i ich bliskim ważności regularnych wizyt u lekarza w czasie ciąży i zmiany stylu życia - zaznacza rzecznik szpitala.

W ramach Dnia Wcześniaka o godz. 16 w placówce odbędzie się spotkanie z udziałem wcześniaków i ich rodziców, a pół godziny później budynek szpitala zaświeci na fioletowo. Tak w geście solidarności z wcześniakami i ich rodzicami podświetlane są obiekty na całym świecie.