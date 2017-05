Biała Podlaska: Ulica Krucza już w budowie

Przetarg na tę inwestycję wygrało konsorcjum lokalnych firm: Budomex, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych oraz Tre-Drom.

W ubiegłym roku miasto wybudowało już odcinek ul. Kruczej od ul. Podleśnej do ul. Wyzwolenia. To droga na osiedlu za Torami. A dla obecnych władz miasta inwestycje drogowe na tym osiedlu to priorytet.

– Teraz powstanie ponad 600 metrów drogi z kanalizacją deszczową i zjazdami oraz zagospodarowanym poboczem – mówi Michał Trantau, rzecznik prezydenta.

Chodzi o odcinek od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do ul. Żwirki i Wigury. Będzie to kosztować 2,5 mln zł, z czego 1,2 mln zł to dofinansowanie z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019. Droga z nową nawierzchnią ma być gotowa do października.