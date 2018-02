Biała Podlaska: W mieście powstaną wybiegi dla psów? Jest petycja

– To po prostu dobry pomysł. Bo psom też się to należy. Sam mam pieska, dużo czasu spędzam na spacerach i rozmowach z innymi właścicielami psów. Większość petycji, również i ta wynika z potrzeb mieszkańców – podkreśla Konrad Afaltowski, współautor petycji do władz miasta w tej sprawie.

Zdaniem pomysłodawców stworzenie takich wybiegów zwiększy bezpieczeństwo w mieście i jednocześnie zmniejszy agresję wśród psów. – Wiadomo, że dla zdrowia fizycznego i psychicznego zwierzaka należy zapewnić mu codzienną porcję ruchu. Najlepszym i najprostszym sposobem jest zabawa, możliwość wybiegania się na bezpiecznym, zamkniętym terenie bez konsekwencji karnych – tłumaczą autorzy petycji.

Poza tym, ma to zmniejszyć problemy ze szczekaniem psów w nocy czy za dnia. – A tym samym zmniejszy to interwencje funkcjonariuszy straży miejskiej. W przyszłości przy takich miejscach będzie można organizować zajęcia treserskie, spotkania z behawiorystami lub weterynarzami. Można także organizować zawody, które pomogą rozpropagować szkolenie psów jako postawę odpowiedzialnego właściciela psa –zauważa Afaltowski.

Jego zdaniem w mieście powinno powstać kilka takich wybiegów. Współautor petycji daje przykład Siedlec, gdzie są cztery takie miejsca. – Czas pokazał, że był to strzał w dziesiątkę – przekonują pomysłodawcy.

Po zbiórce podpisów pod petycją, autorzy przekażą ją prezydentowi miasta. – To bardzo dobry pomysł. W sprawie zwierząt brak czegokolwiek w naszym mieście. Zmieńmy to dla naszych milusińskich – zaznacza pani Adrianna, która podpisała petycję.

Rzecznik bialskiego magistratu zapowiada, że miasto ustosunkuje się do tematu, gdy petycja dotrze do urzędników.

W ubiegłym roku strażnicy miejscy w Białej Podlaskiej przeprowadzali akcje informacyjne dla właścicieli czworonogów, m.in. rozdawali torebki na zwierzęce odchody i ulotki. Przypominali że psy muszą być wyprowadzane na smyczy, a te uznawane za agresywne dodatkowo muszą mieć kaganiec. W Białej Podlaskiej obowiązuje podatek od posiadania psa i wynosi 50 zł rocznie. Z opłaty zwolnione są jedynie osoby powyżej 65 roku życia.

