Biała Podlaska: W muzeum pachnie piernikiem

Od czwartku w bialskim muzeum pachnie piernikiem. To za sprawą wystawy która przyjechała tu z Torunia.

Muzeum Południowego Podlasia czekało na nią dwa lata. W końcu drewniana koga dotarła do Białej Podlaskiej. Koga czyli duży żaglowiec handlowy to jeden z głównych elementów wystawy "Świat toruńskiego piernika". - Piernikarstwo było znane w Toruniu od XIV wieku. Piernik toruński szybko stał się produktem ponadregionalnym - mówi Krzysztof Lewandowski z Muzeum Okręgowego w Toruniu, skąd przyjechała wystawa.

- Piernik toruński wyróżniał się wyglądem, jakością i smakiem. Miał piękne zdobienia np. migdałami i skórką pomarańczową. Piernik na początku gościł na stołach zamożnych. Bo był produktem ekskluzywnym z uwagi na przyprawy korzenne sprowadzane z Azji - podkreśla Lewandowski. Na wystawie można poznać historię piernikarstwa. Ale nie tylko. - Na wystawie poznajemy pierniki wszystkimi zmysłami - zaznacza pracownik toruńskiego muzeum. Bo każdy zwiedzający może poczęstować się "katarzynką", czyli takim piernikiem symbolem. To w ramach wystawy sponsoruje fabryka cukiernicza „Kopernik”.

- Kopernik udostępnia również ciasto na warsztaty wypiekania pierników - dodaje Lewandowski. Fabryka korzysta z tradycji sięgającej XVIII-wieku. Na takie rodzinne warsztaty wypieku pierników bialskie muzeum zaprasza 11 grudnia. Wcześniej trzeba się zapisać. A wystawę o piernikach można oglądać do 21 stycznia.

"Świat toruńskiego piernika"- głównym elementem wystawy jest stylizowana drewniana koga, nawiązująca do żaglowców handlowych pływających po Morzu Bałtyckim i Północnym do XVI wieku. W jej wnętrzu znajdziemy aranżacje średniowiecznego kramu, sklepu z przełomu XIX i XX w. oraz XVI-wiecznej piekarni. Kogę wypełniają m.in. kunsztownie rzeźbione formy ze słynnej toruńskiej kolekcji, średniowieczne dzbany, nowożytne naczynia cynowe, a także XIX-wieczne formy do cukierków i piernikowe opakowania. Ekspozycję uzupełniają aromatyczne i egzotyczne przyprawy, archiwalne zdjęcia i plakaty, manekiny ucharakteryzowane na piekarza, kramarkę, kupca i sklepikarkę.