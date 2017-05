Biała Podlaska: W urzędzie miasta zapłacisz kartą

W kasach urzędu miasta petenci będą mogli płacić kartą płatniczą. Biała Podlaska przystąpi do rządowego programu "Od papierowej do cyfrowej Polski".

- To program cyfryzacji administracji samorządowej. Według założeń, wszystkie płatności w kasach urzędu miasta będzie można dokonywać także kartą. Planowane przystąpienie do programu to czwarty kwartał tego roku- mówi Michał Trantau rzecznik prezydenta. Przy kasach magistratu będą terminale płatnicze. - Mieszkańcy kierowali do urzędu takie prośby, a prezydent także mówił o tym wiele razy, że chciałby coś takiego wprowadzić w urzędzie- przypomina rzecznik. Zanim to nastąpi potrzebna jest zgoda radnych miasta. W projekcie uchwały który trafi na najbliższą sesję czytamy że petenci będą mogli zapłacić kartą m.in. za podatek od nieruchomości, od środków transportu, podatek leśny i rolny. Ale także uregulować opłatę targową, skarbową czy za wywóz śmieci.

Ministerstwo Rozwoju od sierpnia 2016 roku do marca tego roku prowadziło pilotaż tego programu. "Obecnie tylko ok. 10 proc. jednostek samorządu terytorialnego oferuje obywatelom taką funkcjonalność, mimo że obrót bezgotówkowy staje się coraz bardziej powszechny. Płatności bezgotówkowe to jeden z silniejszych instrumentów ograniczenia szarej strefy. Szczególnie, gdy dostęp do konta bankowego ma już większość z 16 mln osób pracujących w Polsce"- czytamy w komunikacie ministerstwa. Płatności będą dokonywane przez terminale płatnicze lub poprzez bankowość mobilną z wykorzystaniem usługi WebPOS Paybynet. Docelowo program ma objąć wszystkie urzędy w Polsce. "Uczestniczące w programie jednostki administracji publicznej nie ponoszą kosztów związanych z akceptacją płatności bezgotówkowych. Urzędy nie płacą za instalację i używanie terminali POS i WebPOS Paybynet. Żadnych opłat z tytułu realizowanych w urzędach płatności nie ponoszą także klienci" - podaje resort.