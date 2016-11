Biała Podlaska: Warszawska z chodnikiem i ścieżką rowerową. Tego chcą mieszkańcy

Budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Warszawskiej w Białej Podlaskiej. W petycji do władz miasta zwraca się o to mieszkaniec Andrzej Halicki.

Jego zdaniem ulica Warszawska to ważny szlak komunikacyjny w mieście. "Pomimo swojej strategicznej lokalizacji i znacznego ruchu samochodowego ulica nie posiada zaplecza infrastrukturalnego w postaci chodnika oraz ścieżki rowerowej. Stan ten negatywnie wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców, turystów oraz wizerunek miasta (...)" - zwraca uwagę w petycji Halicki.

Mieszkaniec nie rozumie dlaczego ścieżka rowerowa biegnąca od Styrzyńca kończy się przed granicami miasta, bez kontynuacji wzdłuż ulicy Warszawskiej. Mieszkańcy próbowali złożyć projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego do budżetu obywatelskiego, ale ostatecznie wygrały inne propozycje. Niemniej jednak propozycja zyskała aż 855 głosów.

Co na to bialski magistrat? – Cieszymy się, że mieszkańcy naszego miasta widzą problemy i na nie reagują. Ulica Warszawska jest jedną z najpilniejszych jeżeli chodzi o remont – przyznaje Michał Trantau, rzecznik prezydenta. – Należy jednak przypomnieć, że jej konstrukcja sprawia, że modernizacja będzie wtedy skuteczna gdy wykona się ją od samego początku. To znaczy należy zerwać całą dotychczasową nawierzchnię i położyć nowe pokłady. Szukamy na ten cel pieniędzy zewnętrznych, bo budżet miasta nie jest w stanie sobie poradzić z wielomilionową inwestycją – zaznacza rzecznik prezydenta.

W pierwszej kolejności ścieżka rowerowa i remont chodników zaplanowany jest wzdłuż al. Tysiąclecia i ul. Brzeskiej w ramach tzw. Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.