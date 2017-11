Biała Podlaska: WOŚP przenosi się z miejskiego budynku

Przygotowania już ruszyły. Przez wiele lat bialski sztab stacjonował w budynku BCK, tu wolontariusze przychodzili po kolejne serduszka czy na ciepły posiłek.

Szef sztabu, ordynator neonatologii w bialskim szpitalu Riad Haidar tłumaczy, że nie otrzymał od miasta jasnej deklaracji (miastem rządzi prezydent z PiS – dop. red.). Ale jego zdaniem Domowy Szpital to dobre miejsce na takie wydarzenie. Przypomnijmy, że placówka nosi imię Fundacji WOŚP. W nadaniu imienia uczestniczyli Jerzy Owsiak i jego żona Lidia Niedźwiedzka-Owsiak.

– Zmiana lokalizacji według relacji dyrektora BCK, została dokonana na wyraźną prośbę dr. Riada Haidara, który jest jedną z najważniejszych postaci bialskiej Orkiestry. Ze strony miasta i Bialskiego Centrum Kultury nigdy nie było złej woli w tej sprawie – zapewnia Radosław Plandowski, rzecznik bialskiego magistratu. – Jest za to pełna otwartość na współpracę, bez żadnych wyjątków – podkreśla rzecznik.

Tym razem orkiestra zagra „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”. Bialski sztab do 5 grudnia czeka na rejestrację wolontariuszy. 15 grudnia znany będzie dokładny program finału. Wiadomo, że odbędzie się on na pl. Wolności. O godz. 20.00 zobaczymy tradycyjne „Światełko do Nieba”, a wolontariusze będą się rozliczali w Banku Spółdzielczym.

WOŚP od dawna wspiera już oddział neonatologiczny bialskiego szpitala, który nosi zresztą imię Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jest on wyposażony w ponad 95 procentach sprzętem od orkiestry.