Biała Podlaska: Zamiast ściany – mural z pałacem

– Są przynajmniej dwie puste, brzydkie ściany w ścisłym centrum miasta. Nie ma żadnego uzasadnienia, aby do końca świata były puste – mówił nam kilka miesięcy temu Mieczysław Skalimowski, bialski artysta.

W centrum zainteresowania jest duża ściana zabytkowej kamienicy „Pod Wieszczami”. – Mógłby tam powstać mural historyczny, np. z mapą dawnej Białej albo rzutem na pałac Radziwiłłów. To byłby mural edukacyjny, zapadający w pamięć – przekonuje Skalimowski. – Potrzebna jest zgoda właściciela, później warto ogłosić konkurs na projekt muralu, a specjalnie powołana do tego komisja wyłoni najlepszy projekt. Pozostaje jeszcze kwestia wykonawcy muralu i jego sfinansowanie.

Wcześniej wydawało się że na przeszkodzie może stanąć konserwator zabytków. – Problem nie polega na tym, czy robić murale, tylko jak robić. Trzeba patrzeć na kontekst. Bo wartością nie jest mural, ale mural w przestrzeni publicznej. Nie można go traktować obiektowo. Mural nie może degradować czy pauperyzować przestrzeni. Dobry mural nobilituje przestrzeń. A pamiętajmy, że przestrzeń publiczna jest kształtowana w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – tłumaczy Jan Maraśkiewicz, który podczas debaty na ten temat w Galerii Podlaskiej zastrzegał, że wypowiada sie bardziej jako historyk sztuki niż konserwator zabytków w Białej Podlaskiej. Maraśkiewicz podkreśla, że właściciel budynku musi zgłosić się do niego z wnioskiem i projektem takiego muralu. – Jeżeli będzie to projekt, który wzbogaci przestrzeń, to udzielę zgody – zapowiada.

Władze miasta również aprobują pomysł. – Murale są atrakcyjną formą przekazu, z jednej strony wizualną, z drugiej nierzadko edukacyjną. Jednak w tej kwestii nie zawsze wszystko zależy od miasta. Decydujące zdanie ma konserwator oraz właściciel budynku. A kamienica „Pod Wieszczami” jest w rękach prywatnych – podkreśla Michał Trantau, rzecznik prezydenta. Pomysłodawcy murali z Galerii Podlaskiej zamierzają dogadać się z właścicielem budynku, a następnie ogłosić konkurs na projekt muralu.