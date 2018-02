Bialskie Centrum Przedsiębiorczości już po przeprowadzce

Instytucja powstała w 2016 roku, pomaga przedsiębiorcom założyć działalność gospodarczą, koordynuje też budżet obywatelski. Do tej pory działała w kamienicy przy Łaziennej. Ale teraz przeniosła się do sal urzędu miasta przy ul. Piłsudskiego 3.

– Stanowiska będą znajdować się na sali obsługi oraz na 2. i 3. piętrze – mówi Radosław Plandowski rzecznik magistratu. – Wszyscy mieszkańcy zainteresowani tematem działalności gospodarczej będą mogli skorzystać ze stanowisk nr 16 i 17 na sali obsługi. W tym miejscu będzie również możliwość potwierdzenia profilu zaufanego, a także skorzystania z pomocy przy wypełnianiu PIT. Kwestie koncesji alkoholowych będzie można załatwić w pokoju 229 na drugim piętrze, natomiast na 3. piętrze w pokoju nr 306 skorzystamy z bezpłatnej pomocy prawnej – dodaje rzecznik.

Centrum przeniosło się do magistratu na stałe. Wszystko ma związek z planowanym wzrostem zatrudnienia w wydziale Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białej Podlaskiej. Liczba pracowników dobije w tym roku do 120 i potrzebne są dla nich miejsca w budynku przy Brzeskiej 41.

– Przy ul. Łaziennej pojawią się niektóre z instytucji działających wcześniej w budynku starostwa –potwierdza Plandowski. – Chcemy całe piętro przy ulicy Brzeskiej wyłączyć dla GITD. Dlatego część instytucji musimy gdzieś rozlokować. Być może do budynku przy ulicy Łaziennej przeniesie się Samorządowe Kolegium Odwoławcze – zaznacza prezydent Dariusz Stefaniuk.

Z myślą o tym miasto kupiło też obiekt przy ulicy Piłsudskiego 15, zaledwie kilkadziesiąt metrów od magistratu. – To dobra inwestycja. Ten budynek to kilka kondygnacji, prawie 700 mkw. powierzchni i duży parking. Udało nam się go kupić za 900 tys. zł, a cena wywoławcza to było 3 mln zł. Poza tym, obiekt jest w niezłym stanie. Trzeba wymienić instalacje, odmalować go. Na pewno jest w lepszym stanie niż biurowiec przy ulicy Brzeskiej – podkreśla prezydent.