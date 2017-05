Blisko pół miliarda złotych przychodu Spomleku

Zdaniem kierownictwa to dobry wynik finansowy. O 8 proc. w stosunku do roku poprzedniego wzrosła ilość skupowanego mleka. - Przyczyną wzrostu było zwiększenie produkcji mleka u dostawców Spomleku oraz rozwój bazy surowcowej w oddziałach w Chojnicach i Młynarach- mówi Edward Bajko, prezes zarządu.

W ubiegłym roku radzyński Spomlek wdrożył projekty poprawiające efektywność energetyczną. – Pierwszą inwestycję, której efekt ekonomiczny powiązany jest z ochroną środowiska wprowadziliśmy w Radzyniu Podlaskim. Zmodernizowaliśmy istniejący układ odpylania dla kotłowni zakładowej i zautomatyzowaliśmy proces spalania i odzyskiwania ciepła ze spalin – tłumaczy Bajko. Mniejsze zużycie energii to niższe koszty dla firmy oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

- Spomlek ma przyznane świadectwa białych certyfikatów. Potwierdzają one zaoszczędzenie określonej ilości energii w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej. Białe certyfikaty posiadają prawa majątkowe i są przedmiotem obrotu na towarowej giełdzie energii- dodaje Aneta Mostowiec rzecznik prasowy. Przypomnijmy że od przyszłego roku Spomlek będzie skupował tylko mleko wytwarzane bez użycia pasz z roślin modyfikowanych genetycznie (NON GMO).

Ubiegły rok wiązał się dla firmy z wprowadzeniem kilku nowości dotyczących serów. - Aby zadbać o najwyższy standard świeżości, nie tylko w momencie sprzedaży, ale także później, kiedy ser trafi już do konsumenta, wprowadziliśmy innowacyjne opakowania ze struną. Dzięki temu produkt ma szansę zachować świeżość jeszcze długo po pierwszym otwarciu – zaznacza Mostowiec. Do sprzedaży trafił też ser Salami Serenda w innowacyjnym opakowaniu tylko z czterema plastrami. - Jeżeli chodzi o sery, to takie opakowanie jest unikatowe w skali kraju – dodaje rzecznik.

- W tym roku planujemy finalizację budowy nowej, zautomatyzowanej linii serowarskiej w oddziale w Chojnicach. Poszerzymy też nasze portfolio produktowe w kluczowych kategoriach serów żółtych-zapowiada Edward Bajko. Spomlek należy do grona największych zakładów mleczarskich w Polsce.