Bracia Radziwiłłowie mają być honorowymi obywatelami Białej Podlaskiej

Tytuły Honorowego Obywatela Białej Podlaskiej dla braci Macieja i Konstantego Radziwiłłów proponuje przyznać prezydent miasta.

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł w październiku 2016 roku był gościem II Polsko-Białoruskiego Szczytu Zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej. „Wizyta była okazją do zwiedzenia miasta, stanowiącego przez kilkaset lat własność książęcego rodu, z którego wywodzi się minister zdrowia” – uzasadnia prezydent w projekcie uchwały. Bo propozycję muszą jeszcze zaakceptować radni.

Dalej czytamy, że minister zwiedził wówczas pozostałości bialskiej rezydencji Radziwiłłów oraz bialskie kościoły z rodowymi pamiątkami. Z kolei Maciej Radziwiłł jest biznesmenem, prowadzi kilka firm. Kolekcjonuje też dzieła sztuki i pamiątki rodzinne. I jego kolekcję, m.in. ponad 50 wizerunków protoplastów rodu, dawnych właścicieli Białej Podlaskiej, od Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki”, po zmarłego w 1813 r. napoleońskiego pułkownika, księcia Dominika Radziwiłła, można obecnie oglądać w Muzeum Południowego Podlasia.

Maciej Radziwiłł dostał już od miasta tytuł Darczyńcy Bialskiej Kultury. – Wstyd się przyznać, ale Biała Podlaska to ostatnie miasto, które doceniamy naszymi wizytami. Ale na usprawiedliwienie mogę powiedzieć, że wiele jest miast związanych z naszą rodziną, gdzie były ważne siedziby rodu. I w ostatnich latach koncentrowałem się bardziej na Litwie i Białorusi. Ale z wielką radością odkryłem, że pamięć o Radziwiłłach jest tu bardzo żywa – powiedział w maju podczas otwarcia wystawy Maciej Radziwiłł, brat Konstantego, ministra zdrowia.

– Konstanty i Maciej Radziwiłłowie bardzo zaangażowali się w promocję naszego miasta i są jego prawdziwymi ambasadorami – uważa prezydent Dariusz Stefaniuk. – Najlepszym tego dowodem jest ciesząca się dużą popularnością wystawa portretów rodu Radziwiłłów, pochodząca z prywatnych zbiorów Macieja Radziwiłła. Wyróżnienie jest dowodem wyjątkowej więzi nagrodzonych z miastem, wspierania inicjatyw oraz działalności na rzecz popularyzacji spuścizny rodu Radziwiłłów i ich związków z Białą Podlaską – dodaje prezydent.

Przypomnijmy, że miasto we władanie rodu Radziwiłłów przeszło w drugiej połowie XVI wieku. Okres ten przyniósł rozkwit i szybki rozwój Białej zwanej wówczas Radziwiłłowską. W 1670 roku Michał Kazimierz Radziwiłł nadał miastu prawo magdeburskie oraz herb, na którym widnieje chrzestny patron księcia, Michał Archanioł stojący na smoku. Ostatni spadkobierca Dominik Radziwiłł, pułkownik wojska polskiego, umarł we Francji w 1813 roku. Tytuł Honorowego Obywatela Miasta przyznawany jest od 1998 roku, w 2016 roku otrzymał go malarz Stanisław Baj.

Kiedy w środę pytaliśmy radnych o opinie na ten temat, nie byli jeszcze zaznajomieni z projektami uchwał. Sesja rady odbędzie się w środę.