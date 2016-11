Caritas dostał ponad 60 łóżek od Szwajcarów

Ponad 60 łóżek trafiło do Caritasu od szwajcarskiej Fundacji Zakonu Kawalerów Maltańskich. Caritas przekaże je do swoich wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz szpitala w Parczewie.

Do Caritasu Diecezji Siedleckiej przyjechały dwie ciężarówki z 61 elektrycznie sterowanymi łóżkami z materacami. - Transporty, które do nas przychodzą, to rzeczy bardzo dobrej jakości. O tym, że są potrzebne, przekonujemy się, kiedy do naszych wypożyczalni zgłaszają się kolejne osoby- mówi ks. Marek Bieńkowski, dyrektor Caritasu. - Z takim sprzętem łatwiej jest pielęgnować chorych, którzy często wymagają pomocy 24 godziny na dobę. Każdy wypożyczający może złożyć dobrowolną ofiarę na utrzymanie naszych wypożyczalni-dodaje ks. Bieńkowski.

Caritas współpracuje ze szwajcarskim Zakonem Kawalerów Maltańskich od dwóch lat. Do tej pory do Polski trafiło już ponad 350 łóżek, m.in. do szpitala w Międzyrzecu Podlaskim. A teraz trafią do szpitala w Parczewie. - Pomagamy mniejszym szpitalom i ośrodkom, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że nie mają zbyt wielu środków na zakup nowego sprzętu – stwierdza dyrektor Caritasu.

Pomimo tego że Fundacja Zakonu Kawalerów Maltańskich przekazuje łóżka za darmo, to ich transport jest i tak kosztowny. - Koszt jednego transportu to ok. 7 tys. zł. Za załadunek odpowiedzialni są pracownicy i wolontariusze Caritasu, których organizacja wysyła za granicę - tłumaczy ks. Marek Bieńkowski.

Łóżka trafią do wypożyczalni Caritasu w Białej Podlaskiej, Parczewie, Radzyniu Podlaskim oraz Siedlcach. - Zakup nowego sprzętu to duża inwestycja, a często osoby chore i niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Dlatego możliwość bezpłatnego wypożyczenia sprzętu przyczynia się również do poprawy warunków materialnych – zauważa na koniec Małgorzata Mućka, koordynator wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy Caritasie.