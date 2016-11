Co z oddziałem dziecięcym w szpitalu w Białej Podlaskiej?

Czy to prawda, że oddział dziecięcy bialskiego szpitala będzie zmniejszony - pyta nasz czytelnik z Białej Podlaskiej.

– Jeden z pomysłów na zmniejszenie oddziału to likwidacja pododdziału niemowlęcego i połączenie go z pododdziałem dzieci starszych. Drugi to ograniczenie łóżek w pododdziale dzieci starszych – twierdzi nasz czytelnik, który chce pozostać anonimowy. – "Zagęszczenie" łóżek powoduje nadkażanie dzieci innymi chorobami oraz dłuższy czas leczenia – uważa mieszkaniec Białej Podlaskiej.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny na pytania w tej sprawie odpowiada wymijająco. – Nie potwierdzam, ani nie zaprzeczam takiej informacji – stwierdza Dariusz Oleński, dyrektor WSzS. – Na bieżąco monitorujemy potrzeby naszych pacjentów i ilość niezbędnych łóżek w poszczególnych oddziałach. Dokonujemy korekt. Na ten moment nie mam wniosków dotyczących oddziału dziecięcego. Chętnie podzielę się nimi w przyszłości – zapewnia Oleński.

Przypomnijmy, że przy placówce powstaje tzw. Domowy Szpital, czyli pierwszy taki ośrodek opieki długoterminowej i hospicyjnej w Polsce. W jego ramach znajdą się m.in. hospicjum domowe dla dorosłych i dzieci, pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, teleopieka, stacjonarna opieka długoterminowa, Poradnia Medycyny Paliatywnej oraz ośrodek wsparcia w postaci dziennego pobytu osób chorych i starszych. Pierwsi pacjenci mają tu trafić w kwietniu. Inwestycję za ok. 17 mln zł szpital finansuje z własnego budżetu.